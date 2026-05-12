وی افزود: برآورد می‌کنیم با تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ نزدیک به دو هزار هکتار از آب‌بندان‌های سه استان شمالی و سه استان جنوبی تا پایان شهریور امسال مورد نوسازی و بازسازی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در کل ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل اعتبارات استانی برای نوسازی و بازسازی آب‌بندان‌ پیش‌بینی شد که ۴۰۰ میلیارد تومان آن متعلق به سه استان شمالی و ۱۰۰ میلیارد تومان سهم سه استان جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر است.

وی تصریح کرد: تاکنون با تخصیص اعتبارات استانی به طرح نوسازی و بازسازی آب‌بندان‌ها، تاکنون حدود ۸۰۰ هکتار از نوسازی و بازسازی‌ها عملیاتی شده و باقی عملیات تا پایان سال مالی در شهریور امسال به اجرا در می‌آید.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی در همین حال تاکید کرد: عملیات نوسازی و بازسازی آب‌بندان تنها در مقاطعی از سال و در زمانی که این سازه‌ها از آب تخلیه شده باشند و معمولا در پایان فصل زمستان و پایان فصل کشت بهاره در اواخر تابستان قابل اجرا است.

وی درباره تاثیر نوسازی آب‌بندان‌ها بر میزان آبگیری آن گفت: نزدیک به ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب در آب‌بندان‌ها به صورت سنتی و اسمی پیش از اجرای طرح نوسازی و بازسازی ذخیره می‌شد و برآورد می‌کنیم با اجرای این طرح، حجم ذخیره‌سازی آب به دو برابر افزایش یابد و به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب برسد.

هدایتی با بیان این که با انجام نوسازی و بازسازی و افزایش دیوار آب‌بندان‌ها، ۲ تا ۲.۵ متر به عمق این سازه‌ها اضافه می‌شود، تصریح کرد: برآورد می‌کنیم با افزایش ارتفاع دیوار و تعمیق آب‌بندان‌ها در سطح دو هزار هکتار، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب به حجم ذخیره‌سازی این سازه‌ها در استان‌های شمالی و جنوبی کشور اضافه شود.