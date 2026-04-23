۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

کاهش میزان برداشت گندم در استان بوشهر در پی بارش‌های اخیر

بوشهر- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: پیش‌بینی اولیه برداشت ۱۲۰ هزار تن بود، اما با توجه به بارندگی‌های اخیر، برآورد نهایی به حدود ۹۵ هزار تن کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا تنگستانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خرید تضمینی گندم با تکیه بر آماده‌سازی مراکز خرید، از نیمه دوم فروردین آغاز شده است و در این زمینه، ۴ مرکز دولتی و همچنین کارخانه‌های آرد و ۱۰ مرکز تعاون روستایی در شهرستان‌های دشتستان، دشتی، گناوه، دیلم، بوشهر و دیر برای دریافت گندم کشاورزان فعال شده‌اند.

وی درباره وضعیت تولید محصول افزود: بر اساس سطح زیرکشت، پیش‌بینی اولیه برداشت ۱۲۰ هزار تن بود، اما با توجه به بارندگی‌های اخیر، برآورد نهایی به حدود ۹۵ هزار تن کاهش یافته است.

وی بیان کرد: تاکنون هزار و ۸۰۰ تن گندم از گندم‌کاران خریداری و برای ذخیره‌سازی تأمین شده است.

تنگستانی همچنین نرخ خرید جدید گندم را ۴۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلو اعلام کرد و گفت: گندم دورم با نرخ ۵۲۴ هزار ریال خریداری می‌شود.

وی بیان کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز مانند سال گذشته و در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، به‌صورت متمرکز و با نظارت سازمان برنامه و بودجه از طریق بانک کشاورزی انجام خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر از اطلاع‌رسانی به کشاورزان درباره ممنوعیت برداشت گندم با رطوبت بالاتر از ۱۲ درصد خبر داد و گفت: در صورت نیاز، برای تأمین کالا، واردات از استان‌های فارس و خوزستان نیز پیش‌بینی شده است.

وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برنامه‌های مربوط به برداشت گندم، تولید و توزیع آرد را تدوین کرده است.

وی به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی در ماه رمضان اشاره شد از جمله توزیع شکر و برنج با نرخ دولتی و گفت: تاکنون ۲۲۲ تن شکر در چند مرحله و مجموعاً ۵۰۰ تن برنج در دو تا سه مرحله در استان توزیع شده است و سهمیه مرحله دوم آرد نیز طبق برنامه، در پنجم اردیبهشت‌ماه به‌طور کامل انجام می‌شود.

وی با اشاره به مدیریت سهمیه نانوایی‌ها گفت: کارگروه آرد و نان مسئول هدایت و نظارت بر این حوزه است و استانداری نیز روند اجرای آن را پایش می‌کند و بررسی نرخ‌گذاری، سهمیه‌بندی و طرح‌های احداث کارخانجات آرد از جمله محورهای مورد رسیدگی در این کارگروه است.

