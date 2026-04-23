به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا تنگستانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خرید تضمینی گندم با تکیه بر آمادهسازی مراکز خرید، از نیمه دوم فروردین آغاز شده است و در این زمینه، ۴ مرکز دولتی و همچنین کارخانههای آرد و ۱۰ مرکز تعاون روستایی در شهرستانهای دشتستان، دشتی، گناوه، دیلم، بوشهر و دیر برای دریافت گندم کشاورزان فعال شدهاند.
وی درباره وضعیت تولید محصول افزود: بر اساس سطح زیرکشت، پیشبینی اولیه برداشت ۱۲۰ هزار تن بود، اما با توجه به بارندگیهای اخیر، برآورد نهایی به حدود ۹۵ هزار تن کاهش یافته است.
وی بیان کرد: تاکنون هزار و ۸۰۰ تن گندم از گندمکاران خریداری و برای ذخیرهسازی تأمین شده است.
تنگستانی همچنین نرخ خرید جدید گندم را ۴۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلو اعلام کرد و گفت: گندم دورم با نرخ ۵۲۴ هزار ریال خریداری میشود.
وی بیان کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران نیز مانند سال گذشته و در چارچوب طرح هدفمندی یارانهها، بهصورت متمرکز و با نظارت سازمان برنامه و بودجه از طریق بانک کشاورزی انجام خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر از اطلاعرسانی به کشاورزان درباره ممنوعیت برداشت گندم با رطوبت بالاتر از ۱۲ درصد خبر داد و گفت: در صورت نیاز، برای تأمین کالا، واردات از استانهای فارس و خوزستان نیز پیشبینی شده است.
وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برنامههای مربوط به برداشت گندم، تولید و توزیع آرد را تدوین کرده است.
وی به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی در ماه رمضان اشاره شد از جمله توزیع شکر و برنج با نرخ دولتی و گفت: تاکنون ۲۲۲ تن شکر در چند مرحله و مجموعاً ۵۰۰ تن برنج در دو تا سه مرحله در استان توزیع شده است و سهمیه مرحله دوم آرد نیز طبق برنامه، در پنجم اردیبهشتماه بهطور کامل انجام میشود.
وی با اشاره به مدیریت سهمیه نانواییها گفت: کارگروه آرد و نان مسئول هدایت و نظارت بر این حوزه است و استانداری نیز روند اجرای آن را پایش میکند و بررسی نرخگذاری، سهمیهبندی و طرحهای احداث کارخانجات آرد از جمله محورهای مورد رسیدگی در این کارگروه است.
