خرید بیش از ۱۷ هزار تن بذر گندم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرشاد بابایی عصر امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: تولید بذر باکیفیت، پایه و اساس افزایش بهرهوری و توسعه کشاورزی پایدار است و شرکتهای بذری در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارند.
وی افزود: حمایت از این بخش استراتژیک نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام ملی محسوب میشود و لازم است نهادهای مرتبط با همافزایی و هماهنگی، موانع موجود در مسیر توسعه شرکتهای بذری را برطرف سازند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: فراهمسازی بستر مناسب، ارائه تسهیلات مالی کافی و ارتقای ظرفیت تولید میتواند کیفیت بذور تولیدی در استان را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
بابایی با اشاره به تسهیلات ابلاغی برای حمایت از شرکتهای بذری، گفت: مبلغ ۱۰۴۲ میلیارد تومان برای خرید بذور گندم، جو، حبوبات و سیبزمینی به استان لرستان تخصیص داده شده است که این اقدام بهطور مستقیم در رشد و پایداری تولیدات کشاورزی مؤثر خواهد بود.
وی افزود: سطح مزارع بذری گندم در استان هفت هزار و ۵۰۰ هکتار است که طبق برنامه باید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تُن بذر گندم از این مزارع خریداری و برای کشت سال آینده در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ضمن تقدیر از تلاش فعالان عرصه تولید بذر در استان، تصریح کرد: توسعه شرکتهای بذری، تضمینکننده آیندهای پایدار برای بخش کشاورزی کشور است و تحقق امنیت غذایی بدون توجه ویژه به این بخش ممکن نخواهد بود.
