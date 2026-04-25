۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

تمدید انتخاب رشته داوطلبان دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده‌اند، تا جمعه ۱۱ اردیبهشت تمدید شد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می‌توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی اقدام به ورود به سامانه کرده و پس از پرداخت وجه ثبت‌نام نسبت به انتخاب رشته/محل‌های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.

لازم به ذکر است این آخرین فرصت ثبت‌نام و انتخاب رشته است و دیگر تمدید نخواهد شد.

زهرا سیفی

