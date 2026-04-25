  استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

نورانی: روکش آسفالت جاده آیسک به فردوس چهار ماه هم دوام نیاورد

بیرجند-امام جمعه سرایان با اشاره به وضعیت نامناسب جاده آیسک به فردوس، از هدررفت میلیاردی منابع دولتی در این پروژه انتقاد کرد و گفت روکش این جاده حتی چهار ماه هم دوام نیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی نورانی، امام جمعه سرایان در استان خراسان جنوبی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی در این شهرستان، به ویژه وضعیت اسفناک جاده آیسک به فردوس، اظهار داشت که این جاده با وجود هزینه‌های میلیاردی دولت، تنها پس از چهار ماه به شرایطی بغرنج و غیرقابل قبول بازگشته است.

وی افزود: بنده خودم در مردادماه سال گذشته از این جاده بازدید کردم که تازه روکش شده بود، اما متأسفانه این روکش حتی به چهار ماه نکشید و اکنون وضعیت جاده به حدی افتضاح است که رفت‌وآمدکنندگان تصور می‌کنند این مسیر ده سال است دست نخورده باقی مانده است.


امام جمعه سرایان با انتقاد از کیفیت پایین آسفالت این محور، تصریح کرد: نزدیک ۱۵ تا ۱۶ کیلومتر از این جاده روکشی غیراستاندارد زده شده که نیازمند بررسی جدی است. دولت هزینه کرده، اما پیمانکار مربوطه باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت وجود تضامین لازم، مسئولیت این وضعیت بر عهده او باشد.

حجت‌الاسلام نورانی در ادامه به جاده سه‌قلعه اشاره کرد و گفت: مسیر سه‌قلعه که به بخش‌های سرایان متصل است، حدود ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر از فردوس تا سه‌قلعه و دیهوک را در بر می‌گیرد. انتظار می‌رود که این مسیر دوطرفه مشخص شود تا مشکل تردد حل گردد. هم اکنون روزانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تریلی از این منطقه عبور می‌کند و این حجم ترانزیت، ضرورت رسیدگی فوری به راه‌ها را دوچندان می‌کند.

