دستگیری سارق غیر بومی در دامغان؛ متهم سابقه ۱۹ فقره سرقت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری سارق ساختمان های نیمه کاره در این شهر خبر داد و افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با گشت زنی های هدفمند موفق به شناسایی این سارق غیر بومی شدند.

وی با اشاره به دستگیری و انتقال متهم به مقر انتظامی، ادامه داد: این سارق طی بازجویی به انجام ۱۹ فقره سرقت در سطح شهر دامغان اقرار داشته است.

فرمانده انتظامی دامغان با تاکید به اینکه مجالی برای فرار سارقان از چنگال قانون نیست، اضافه کرد: با هر گونه مصادیق نا امنی به طور جد برخورد می شود.

عرب اظهار داشت: از شهروندان نیز درخواست داریم تا تدابیر امنیتی و نصب حفاظ را در ساختمان های نیمه کاره جدی بگیرند تا از وقوع این قبیل سرقت ها پیشگیری شود.