به گزارش خبرنگار مهر، اعظم تهی‌دست ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نانوایی‌های شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۸۰ واحد نانوایی فعال در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد، ۴۴۲ واحد در شهر رشت مستقر هستند. ماهانه حدود ۱۸۰ هزار کیسه آرد میان این واحدها توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه پایداری خدمات نانوایی‌ها با پیگیری‌های فرماندار رشت در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد، افزود: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها به عنوان یک راهکار کلیدی دنبال می‌شود. تاکنون ۲۶۵ واحد برای دریافت تسهیلات خرید موتور برق و تجهیز زیرساخت‌های پشتیبان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

معاون فرماندار رشت تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۰ واحد نانوایی دارای موتور برق، ۸۶ واحد مجهز به کپسول گاز مایع و ۷ واحد نیز از سوخت گازوئیلی استفاده می‌کنند. توسعه این زیرساخت‌ها برای مدیریت شرایط بحرانی و ادامه خدمت‌رسانی ضروری است.

تهی‌دست با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته از آغاز جنگ رمضان (همزمان با ماه رمضان و نوروز) گفت: در این مدت ضمن تأمین مستمر آرد، بیش از ۱۲ هزار کیسه آرد مناسبتی در سطح شهرستان توزیع شد که از بروز کمبود نان و صف‌های طولانی جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر ادامه نظارت‌ها و مدیریت عرضه آرد خاطرنشان کرد: با توجه به مرکزیت استان و نوسان جمعیت ناشی از حضور مسافران، پیگیری برای تأمین سهمیه آرد متناسب با نیاز در حال انجام است.

ساماندهی واحدهای آزادپز

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی نانوایی‌های آزادپز اشاره کرد و گفت: از آذرماه سال گذشته تا کنون، ۴۵ واحد آزادپز مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و مجموع این واحدها به ۵۵ رسیده است. همچنین درخواست مجوز ۳۰ واحد دیگر در دست بررسی است.

تهی‌دست تأکید کرد: بر اساس مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان، تمام واحدهای آزادپز باید دارای مجوز از کارگروه و پروانه کسب معتبر باشند تا بتوانند در سامانه خرید آرد ثبت‌نام کرده و سهمیه دریافت کنند.

وی هشدار داد: در غیر این صورت، آردهای کشف‌شده در واحدهای فاقد مجوز، قاچاق محسوب شده و با برخورد قانونی و پلمب واحد متخلف مواجه خواهند شد.

معاون فرماندار رشت در پایان ابراز امیدواری کرد که ساماندهی واحدهای آزادپز ضمن افزایش شفافیت و نظارت، نقش مؤثری در بهبود توزیع نان و کاهش صف‌های نانوایی در شهرستان داشته باشد.