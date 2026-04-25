باید به جام جهانی برویم اما تصمیم با حاکمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با پایان جلسه امروز این اعضا در ساختمان فدراسیون به خبرنگاران گفت: بحث حضور در جام جهانی مطرح بود. تصمیم گیری درباره حضور با حاکمیت است.

او درباره اعتراضش نسبت به عدم اطلاع از نحوه اعلام نمایندگان فوتبال آسیا برای فصل آینده با توجه به تعلیق رقابت های لیگ برتر تا زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کرد: یکسری صحبت هایی قبلا انجام داده بودم که هیئت رئیسه باید در جریان قرار بگیرد و امروز هم مطرح کردم. فعلا تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است و قرار است سازمان لیگ، برنامه بدهد تا در مورد آن صحبت کنیم.

کریمی در پاسخ به اینکه نسبت به اعزام افراد برای اردوهای خارجی تیم ملی ایران بخصوص سفر اخیر به ترکیه اعتراض داشته است، تصریح کرد: من اعتراضی به حضور افراد در اردو نداشتم. لطفا حاشیه سازی نکنید.

او درباره اردوی پیش روی تیم ملی در ترکیه قبل از اعزام به آمریکا برای بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: فعلا تکلیف تیم ها برای بازی های تدارکاتی مشخص نشده است و مشخص نیست چه بازی هایی داریم.

کریمی درباره اظهارات احمد دنیامالی وزیر ورزش مبنی بر اینکه با توجه به شرایط فعلی کشور علاقه ای به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی به میزبانی امریکا ندارد، گفت: باید حاضر شویم. تصمیم گیری کلی در اختیار حاکمیت است و در این باره تصمیم گیری می شود.