تصمیمی برای معرفی باشگاه ها گرفته نشد/فوتبال را خراب نکن آقای ترامپ!

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از پایان جلسه امروز شنبه هیئت رئیسه به خبرنگاران گفت: درباره تصمیم گیری برای معرفی باشگاه های منتخب جهت حضور در رقابت های فصل آینده آسیایی، جلسات مشورتی زیادی بین سازمان لیگ و مدیران باشگاه ها برگزار شد. در این باره، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ به هیئت رئیسه گزارشی را به طور کامل داد که تصمیم گیری قطعی در این خصوص تا امروز رقم نخورده است. فدراسیون ایران به طور کامل با AFC در ارتباط است اما به صورت کلی در این مقطع زمانی باید بگویم فدراسیون پس از جمع بندی نهایی از سوی سازمان لیگ و اطلاع به هیئت رئیسه، در این باره تصمیم گیری نهایی خواهد کرد. در این باره آنچه مشخص شد درباره تبیین یک استاندارد است. البته طبیعی است هر تصمیمی گرفته شود منتقدانی خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی فدراسیون درباره اظهارنظرهای سیاسی در خصوص حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کرد: در ایامی هستیم که من معتقدم فوتبال شبیه به یک اتاق شیشه ای است و هر کس با هر کلامی که می خواهد عیار مدیریتی اش روشن شود در این حوزه صحبت می کند. فردی هم که به عنوان رئیس جمهور کشور میزبان بازی های ایران است در کلام، اظهارنظر فوتبال انجام داد و به نظرم اگر در سایر حوزه ها هم اینگونه صحبت می کند باید فاتحه سیاست بین الملل و خارجی را هم خواند.

سخنگوی فدراسیون تاکید کرد: او یک بار گفت فضای امنیتی خوب نیست و بهتر است (ایران) نیاید. دوباره دیروز شاهکار تازه ای از او شاهد بودیم و من دارم درباره حضور تیم ملی ایران فکر می کنم.

علوی ادامه داد: شما(ترامپ) چکاره هستید که بخواهید فکر کنید. تیم ملی ایران جزو اولین تیم هایی بوده که به جام جهانی راه پیدا کرده است. انتخاب شده و نه انتصاب! آنچه مسلم است با توجه به اینکه در چند تمرین تیم ملی حضور داشتم، انگیزه کادرفنی و بازیکنان تیم ملی بسیار بالا است.

او تاکید کرد: با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، تغییر محل بازی های دوستانه در فروردین ماه از اردن به ترکیه کار سختی بود اما انجام شد و اعضای تیم هم به سختی این مسیر را طی کردند. آقای قلعه نویی هم گفت بازی با نیجریه یکی از بهترین دیدارها بود. من معتقدم امسال دو جام جهانی داریم. اولی همین جام ۲۰۲۶ است و سپس بازی جام ملت های آسیا در عربستان است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون با تائید این خبر که تیم های صنعتی به دلیل مشکلات مالی بزرگ امکان تیمداری ندارند، گفت: اینگونه مقرر شد که آقای بهاروند رئیس سازمان لیگ از اقتصاد فوتبال بعد از جنگ تحمیلی در جلسه بعدی هیئت رئیسه گزارشی ارائه دهند. باید دید مباحث مرتبط با نقل و انتقالات و ترازهای مالی آنها چگونه است.

علوی ادامه داد: قرار بر برگزاری بازی ها بود اما وقتی ۱۳ نامه حدود دو هفته قبل می آید که در آن از سوی باشگاه ها می آید که ما امکان حضور نداریم، طبیعی است که بازی ها پس از ان انجام نشد.

سخنگوی فدراسیون تاکید کرد: همین الان بحث بازیکنان خارجی است که از سوی چند باشگاه نامه آمده است که دیگر امکان جذب بازیکن خارجی نداریم و این موضوع هم در دستور کار هیئت رئیسه سازمان لیگ قرار گرفته است.

علوی درباره برنامه ریزی برای آماده سازی تیم ملی گفت: الان یک کلام مشترک در حال مطرح است و اینکه آیا کشور میزبان جام جهانی می تواند تامین امنیت کند؟! حتما فوتسال امیدهای آسیا در ارومیه که چند سال پیش برگزار کردیم، ۱۸ وزارتخانه گارانتی کردند که می توانیم برگزار کنیم آن وقت شما آقای ترامپ می گویید امنیت نیست! تورا خدا این فوتبال را دیگر خراب نکن آقای ترامپ! شما که همه چیز را خراب کردی. مگر میزبان جام جهانی جمله می کند و حالا در آن گیر کنی!