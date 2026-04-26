به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در هفته بیست و سوم به دلیل حمله دشمن صهیونیستی - آمریکایی نیمه تمام ماند تا نحوه برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر پس از آتش بس طرفین در اواخر فروردین ماه تبدیل به مهم ترین چالش شود.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که ۱۳ نامه رسمی از سوی باشگاههای مختلف، به ویژه باشگاههای صنعتی، به فدراسیون ارسال شده که در آن باشگاهها اعلام کردهاند به دلیل مشکلات مالی شدید، قادر به ادامه حمایت از تیمهایشان در لیگ برتر نخواهند بود.
این موضوع باعث شد تا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم به لغو موقت مسابقات گرفته و برگزاری ادامه لیگ را به پس از جام جهانی ۲۰۲۶ موکول کنند.
این موضوع در گزارشی با عنوان «وزارت صمت ورود کرد؛ سپاهان و فولاد از ادامه لیگ برتر کنار کشیدند/ احتمال برگزاری لیگ کم شد» نیز در تاریخ ۲۶ فروردین روی خروجی خبرگزاری مهر رفت و با گذشت زمان، رفته رفته بر تعداد حامیان مالی باشگاه هایی که امکان تیمداری در این برهه زمانی را ندارند افزوده شود.
این باشگاهها به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای حاصل از حضور در آسیا، قادر به تأمین هزینههای لازم برای حضور در لیگ نبودهاند.
پس از این اتفاق خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد برخی مدیران باشگاهها و همچنین مدیران صنایع مرتبط با فوتبال ایران در گفتگوهایی جداگانه با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار تغییراتی در قوانین مالی فوتبال ایران شدند.
این تغییرات به ویژه بر روی سقف بودجه باشگاهها متمرکز است. آنها خواستهاند که برای کاهش فشار مالی بر باشگاهها، فدراسیون فوتبال قوانین جدیدی را به تصویب برساند که باشگاهها کمتر تحت فشارهای اقتصادی قرار بگیرند.
مهدی تاج در واکنش به این درخواستها، به صراحت اعلام کرد که در دو فصل گذشته بارها به مدیران باشگاهها و مسئولان سازمان لیگ توصیه کرده بود که به موضوع «سقف بودجه» توجه ویژهای داشته باشند تا از بروز مشکلات مالی و فسادهای احتمالی جلوگیری شود.
به گفته مالکان و سهامداران تعدادی از باشگاه ها، در حال حاضر و با توجه به بحران مالی ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، ضروری است که روندی اتخاذ شود که برای مدت کوتاهی، باشگاهها از بستن قرارداد با بازیکنان خارجی خودداری کنند. این اقدام به نظر میرسد که بخشی از راهکارهایی باشد که برای جلوگیری از هدر رفت ارز خارجی و کاهش فشار مالی به باشگاهها مورد نظر قرار گرفته است.
رئیس فدراسیون فوتبال نیز به آنها اعلام کرده است که پیشنهادهای آنها را مورد بررسی و مطالعه خود و هیئت رئیسه و همچنین مسئولان سازمان لیگ به عنوان متولی فوتبال باشگاهی قرار خواهد داد.
از قرار معلوم، تمام تلاشها بر این خواهد بود که فصل آینده لیگ برتر با حداقل هزینههای ممکن برای باشگاهها و با رعایت عدالت برگزار شود.
به نظر میرسد که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر در حال بررسی دقیقترین روشها برای کاهش هزینهها و همزمان حفظ کیفیت لیگ هستند. این شرایط، به ویژه پس از وقوع جنگ تحمیلی رمضان و مشکلات ناشی از آن، نیازمند تغییرات اساسی و هماهنگیهای بیشتر در بین مسئولان و باشگاهها خواهد بود.
تصمیمات اتخاذی در این خصوص ممکن است در آینده نهچندان دور تاثیرات عمدهای بر ساختار مالی و اجرایی فوتبال ایران داشته باشد. البته به شرط آن که ممنوع کردن حضور بازیکنان خارجی باعث بالا رفتن قیمت بازیکنان داخلی نشود. اتفاقی که برای دروازه بانان در سال های گذشته رخ داد و ممنوعیت جذب گلر خارجی سبب چند برابر شدن رقم قرارداد دروازه بان های داخلی شد.
نظر شما