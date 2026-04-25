اعلام زمان برگزاری بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی در فاز نخست آماده‌سازی بعد از ۵ روز برگزاری تمرینات تاکتیکی و بدنسازی ظهرامروز با حضور در مجموعه ورزشی پک آخرین جلسه تمرینی خود را زیر نظر مربیان برگزار کردند.

با نظر کادر فنی تیم ملی بازیکنان در دو گروه تمرینات خود را پیگیری کردند. گروه اول از ساعت ۱۱:۳۰ و گروه دوم از ساعت دوازده تمرینات خود را براساس برنامه‌های از قبل تعیین شده با نظارت امیر قلعه نویی انجام دادند.

ملی پوشان در ابتدا با دو چرخه تمرین کردند. تمرینات هوازی و نرمش بخش‌های بعدی تمرین امروز بود. بازیکنان در پایان کار با وزنه را در دستور کار قرار دادند.

بعد از پایان تمرین، مجموعه تیم ملی ناهار را کنار یکدیگر صرف کردند و با نظر امیر قلعه نویی قرار شد بازیکنان بعد از استراحتی ٢۴ ساعته از روز دوشنبه هفته جاری فاز دوم تمرینات ویژه آماده سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام جهانی آغاز کنند.

بر اساس این گزارش کادر تیم ملی فوتبال، از تمامی پیشکسوتان، مدیران، مربیان و اصحاب رسانه برای حضور در دو بازی درون تیمی روزهای پنجشنبه هفته جاری و چهارشنبه هفته آینده دعوت به عمل آورده است.