  1. استانها
  2. مازندران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

فعالیت ۵ واحد آلاینده در مازندران متوقف شد

ساری - معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه نظارت‌های زیست‌محیطی در استان ادامه دارد از توقف فعالیت پنج واحد آلاینده خبر داد.

حسین حیدرپور در گفت وگو با خبرنگار مهر، از ادامه پایش‌های محیط‌زیستی در استان خبر داد و گفت: در یک بازه زمانی اخیر، ۲۹۲ مورد پایش از واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی انجام شد.

وی ادامه داد: این نظارت‌ها منجر به صدور اخطاریه برای ۳۳ واحد متخلف و توقف فعالیت ۵ واحد آلاینده شد.

حیدرپور افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفظ سلامت اکوسیستم‌های استان، به‌طور مستمر بر رعایت الزامات زیست‌محیطی نظارت دارد.

وی ادامه داد: هرگونه تخلف و آلودگی به‌طور قاطع پیگیری و برخورد می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند و تأکید کرد: همکاری مردم در حفظ محیط زیست، عامل اصلی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در استان است.

کد مطلب 6810772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها