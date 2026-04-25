فعالیت ۵ واحد آلاینده در مازندران متوقف شد

حسین حیدرپور در گفت وگو با خبرنگار مهر، از ادامه پایشهای محیطزیستی در استان خبر داد و گفت: در یک بازه زمانی اخیر، ۲۹۲ مورد پایش از واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی انجام شد.
وی ادامه داد: این نظارتها منجر به صدور اخطاریه برای ۳۳ واحد متخلف و توقف فعالیت ۵ واحد آلاینده شد.
حیدرپور افزود: ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ سلامت اکوسیستمهای استان، بهطور مستمر بر رعایت الزامات زیستمحیطی نظارت دارد.
وی ادامه داد: هرگونه تخلف و آلودگی بهطور قاطع پیگیری و برخورد میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند و تأکید کرد: همکاری مردم در حفظ محیط زیست، عامل اصلی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در استان است.
