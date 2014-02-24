به گزارش خبرنگار مهر، سعید پسیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارشناسان بخش معاونت فنی بطور سرزده و بدون هماهنگی قبلی به منظور بررسی معضلات زیست محیطی و آلودگیهای زیست محیطی از واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه کارشناسان معاونت فنی محیط زیست آذربایجان غربی شب گذشته از 18 واحد صنعتی در محدوده جاده ارومیه - مهاباد و شهرک های صنعتی بازدید کردند، اظهار داشت: بر اساس بازدیدهای انجام شده پنج واحد آلاینده زیست محیطی شناسایی شد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با هشدار به واحدهای صنعتی که ضوابط و استاندارد های زیست محیطی را رعایت نمی کنند، ادامه داد: در صورت ادامه روند عدم رعایت ضوابط زیست محیطی، برای متخلفین اخطاریه مبنی بر رفع آلودگی در مهلت قانونی تعیین شده صادر می شود.

پسیان با اعلام اینکه در صورت عدم رفع آلودگی اسامی واحدهای آلاینده به مراجع قضایی معرفی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می شود، گفت: بالغ بر یک هزار و 400 مورد پایش زیست محیطی توسط کارشناسان محیط زیست آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون انجام شده است.

وی در ادامه اعلام کرد: همچنین طرح پایش و نمونه برداری از رودخانه ها جهت شناسایی و وضعیت آلایندگیها و رفع ضرر و زیان احتمالی از بابت تخریب محیط زیست و حفظ سلامتی مردم با نصب 73 ایستگاه اجرایی می شود.

وی افزود: از این تعداد 9 ایستگاه برای پایش رودخانه ارس، 8 ایستگاه پایش رودخانه شهرچایی ارومیه، 15 ایستگاه پایش رودخانه سیمینه رود، 7 ایستگاه پایش مهاباد چای، 6 ایستگاه پایش قطور چای خوی، 6 ایستگاه پایش زرینه رود در میاندوآب و 5 ایستگاه پایش نازلوچای در ارومیه نصب شده است.

معاون فنی اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین 5 ایستگاه برای پایش رودخانه زاب، 4 ایستگاه پایش رودخانه زنگمار در ماکو، 4 ایستگاه پایش رودخانه باراندوز چای ارومیه و 4 ایستگاه پایش رودخانه گدار نقده راه اندازی شده است.

پسیان از الزام کارخانجات سیمان آذربایجان غربی به ارائه برنامه جامع مدیریت زیست محیطی معادن خبر داد و گفت: 4 کارخانه تولیدی سیمان خاکستری و سفید در استان فعال بوده که برداشت مواد معدنی از محدوده های واگذار شده در صورت عدم مدیریت زیست محیطی می تواند باعث تخریب منابع طبیعی در ابعاد وسیع شود.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی استحصال مواد معدنی و نظارت بر اقدامات انجام یافته اقدام ضروری و در جهت جلوگیری از تخریب زیست محیطی است، یادآور شد: در راستای اجرای تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی، تولیدی، زیربنایی و خدماتی در صورت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی به عنوان صنعت آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند.

پسیان تداوم حرکت صنایع با توجه به آلودگی های زیست محیطی برای جلوگیری از بروز بحران جهت نیل به استانداردهای بین المللی تعیین شده را با توجه به آلودگیهای زیست محیطی ضروری دانست و گفت: توجه ویژه به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی توسط مدیران واحدهای صنعتی هم ضروری است.