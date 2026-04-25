فعالیت ۲۴ موکب پذیرایی و فرهنگی در تجمعات مردمی خوروبیابانک

حجتالاسلام والمسلمین مجتبی رفیع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای شکلگرفته در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: از زمان شهادت ایشان، ۲۴ موکب و ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف خور،فرخی، چاهملک، بیاضه، مهرجان، ایراج، گرمه، اردیب و روستاهای دیگر شهرستان فعال شدهاند.
وی افزود: در این مدت هر شب هشت اجتماع در شهرهای خور، فرخی، چاهملک، بیاضه، مهرجان، ایراج، اردیب برگزار شده که جمعیت شرکتکننده در این اجتماعات به بیش از ۵ هزار نفر میرسد.
به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوروبیابانک ، اجتماعات از زمان شهادت رهبر معظم انقلاب تا کنون با صورت مستمر ادامه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین رفیع ادامه داد: درحاشیه اجتماعات و نماز جمعه میز تبیین و پاسخگویی به شبهات جنگ برقرار شده است که مبلغین و مبلغات به پاسخگویی به شبهات جنگ می پردازند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوروبیابانک با اشاره به ادامه همراهی هیأتها و گروههای مردمی افزود: بیش از ۴۰ هیأت، موکب و جمعی از مداحان در برنامههای اخیر مشارکت داشتهاند.
