۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

نصب بنر و پلمب در انتظار واحدهای صنفی متخلف لرستان

نصب بنر و پلمب در انتظار واحدهای صنفی متخلف لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: نصب بنر و پلمب در انتظار واحدهای صنفی متخلف این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی از تشدید برخورد با واحدهای صنفی متخلف و هماهنگی کامل با دادستان برای اجرای اقدامات بازدارنده خبر داد.

وی با اشاره به اعلام هماهنگی کامل با دادستان، اظهار کرد: واحدهای صنفی که مرتکب تخلف شوند، علاوه بر تشکیل پرونده تعزیراتی، با نصب بنر تخلف و پلمب محل فعالیت آنها مواجه خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: هدف از این اقدام، پیشگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

شاهی، تأکید کرد: برخورد قاطع و علنی با متخلفان، پیام روشنی برای صیانت از سلامت بازار و اعتماد عمومی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اجرای دقیق قوانین و نظارت مستمر، تضمینی برای برقراری نظم اقتصادی و آرامش در بازار استان خواهد بود.

