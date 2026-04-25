شناسایی چند کریدور جدید زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی امامی در ابتدا با ارائه تعریف تجربی و کاربردی از مفهوم کریدور، گفت: کریدورها در واقع به مسیرهای جابهجایی کالا اطلاق میشوند و خدمات حملونقلی و پشتیبانی تجاری را انجام میدهند؛ به بیان دیگر کریدورها، مسیری هستند که پشتیبانی تجاری را انجام میدهد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، او در ادامه به لزوم شناسایی مسیرهای کریدوری جدید در شرایط اضطرار پرداخت و افزود: قطع و نارسایی زنجیره تامین بعد از همهگیری کرونا شناسایی مسیرهای جدید علاوهبر حفظ مسیرهای سنتی را به یک ضرورت تبدیل کرد؛ البته باید این نکته را در نظر داشت که تعریف کریدورهای جدید محدود به این دوره نبود و پیش از این نیز تعریف کریدورهای جدید دنبال میشد.
این مقام مسئول مسیرهای دریایی را به دلیل کم بودن هزینه، مهمترین و برجستهترین کریدورهای تجاری خواند و ادامه داد: ایران از شناسایی مسیرهای جدید تجاری مستثنی نیست و باید مسیرهای جدید را تعریف کند چراکه این مسیرها باخود امنیت، اشتغال، سرمایهگذاری، صنعت و تولید به همراه میآورند.
او با بیان اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران بازتعریف مسیرهای جدید تجاری را به یک اصل تبدیل کرد، افزود: زمانی که امکان بهرهگیری از دریا در تجارت به حداقل میرسد کشوری با پهناوری ایران و با داشتن مرزهای زمینی وسیع با همسایگان میتواند آنها را جایگزین مسیر دریایی کند، از اینرو با همین هدف چند کریدور جدید زمینی را شناسایی کردیم.
امامی با بیان اینکه تلاش داریم مسیرهای جدید را اقتصادی و به تجار و بازرگانان معرفی کنیم، گفت: ۶ مسیر جایگزین تعریف شده و امیدواریم که تجارت را در این مسیرها به زودی آغاز کنیم.
به گفته وی، ایجاد مسیرهای کریدوری جدید شمال - جنوب و شرق و غرب، با جدیت دنبال میشود.
نظر شما