به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی صالحی توسعه دیپلماسی تجاری در شرایط اضطرار را حیاتی دانست و گفت: در حال حاضر تقویت مناسبات تجاری با کشورهای همسو و همسایه، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در زمینه توسعه تجارت و تضمین تداوم جریان تامین است؛ چراکه می‌تواند به شناسایی مسیرهای جایگزین واردات و صادرات کمک کند.

صالحی در ادامه به تشریح اقدامات ۱۰ گانه سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط اضطرار پرداخت و تصریح کرد: پس از دریافت مصوبات شعام و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همسو با سایر دستگاه‌ها مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را باهدف کاهش اثرات احتمالی بحران‌ها، مدیریت موثر شرایط اضطراری و تضمین تداوم مبادلات تجاری انجام دادیم تا وقفه‎های احتمالی در چرخه صادرات و واردات را به حداقل برسانیم.

به گفته قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران؛ تسریع در ترخیص کالا، تمدید کارت بازرگانی، افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی، شناسایی مسیرهای جایگزین، راه‌اندازی سامانه پاسخ‌گویی فوری به فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان در مدت جنگ تحمیلی ۴۰ روزه بود.

صالحی در پایان هدف از این اقدامات را حفظ ثبات در روند تجارت خارجی، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تامین عنوان کرد.