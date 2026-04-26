جای نگرانی برای حمل کالا وجود ندارد؛ همکاری خوب کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در مصاحبه رادیویی با بیان اینکه اهمیت کریدورها از سال‌ها پیش و به ویژه پس از بحران‌های زنجیره تامین جهانی، دوچندان شده است، اظهار کرد: هرچند کریدور جنوب (ایران، هند، روسیه) از سال ۲۰۰۳ امضا شده، اما به دلایل مختلف تا پیش از جنگ‌های اخیر از حالت بالقوه خارج نشده بود.

وی افزود: اگر امنیت کامل در دریاها برقرار باشد، هزینه حمل بسیار پایین است، اما اکنون با افزایش ریسک‌های دریایی، صاحبان کالا حاضرند هزار دلار بیشتر هزینه کنند اما محموله خود را با امنیت کامل دریافت کنند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: مسیرهای ریلی که از چین طراحی شده، زمان حمل را به ۱۲ تا ۱۶ روز کاهش داده و این کاهش زمان، افزایش هزینه را برای بازرگانان توجیه‌پذیر می‌کند.

امامی در پاسخ به این سوال که آیا کریدورها فقط مسیر جابه‌جایی کالا هستند یا خدمات دیگری هم ارائه می‌دهند، گفت: ابتدا جریان کالایی شکل می‌گیرد، سپس سرمایه‌گذاری‌های جدید، تولیدات مشترک و در نهایت یک اقتصاد جدید مبتنی بر کریدورها ایجاد خواهد شد. همکاری کشورها در این مسیر، امنیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و صرفاً به ریل محدود نمی‌شود.

وی درباره تأثیر کریدورها بر اشتغال و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اشتغال مستقیم کریدورها نسبتاً کم است اما اشتغال غیرمستقیم بسیار فراوان خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری مشترک، فناوری‌های نوین و شرکت‌های چندملیتی به همراه این مسیرها وارد کشور می‌شوند.

جای نگرانی برای حمل کالا وجود ندارد

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها و تهدیدهای دریایی، خاطرنشان کرد: دو نوع حمل دریایی داریم؛ حمل فله (کالاهای اساسی) که تمهیدات خوبی برای آن دیده شده و مسیرهای جایگزین زیادی دارد و حمل کانتینری که به راحتی با کامیون، ریل و از طریق کشورهای همسایه قابل جابه‌جایی است.

امامی با بیان اینکه «جای نگرانی برای حمل کالا وجود ندارد»، افزود: مهمترین چالش، جلب اعتماد بازرگانان نسبت به امنیت، هزینه و سرعت مسیرهای زمینی است. خوشبختانه مسیرهایی که قبلاً فقط برای ترانزیت یا یک رویه گمرکی استفاده می‌شد، اکنون برای واردات، صادرات و ترانزیت فعال شده‌اند.

همکاری خوب کشورهای همسایه

وی در پاسخ به سوالی درباره حفظ مسیرهای سنتی، گفت: مسیرهای سنتی سرمایه‌گذاری شده‌اند و با پیروزی در شرایط کنونی، دوباره به چرخه اقتصاد بازمی‌گردند، هرچند در حال حاضر میزان بارگیری آنها کاهش یافته است. در حال حاضر از فضای ریلی استفاده می‌کنیم که پس از دریا، مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه برای مسیرهای طولانی است.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به همکاری خوب کشورهای همسایه و بهره‌برداری از برخی بنادر آن‌ها، تصریح کرد: مسیرهای جدید اگر اقتصادی شوند، می‌توانند جایگزین یا مکمل مسیرهای سنتی باشند.