تعریف و ترسیم ۱۰ مسیر تجاری جایگزین جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن بخش با بیان اینکه تجارت خارجی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴ (با تحمیل شرایط جنگی) نسبت به مدت مشابه سال قبل افت معناداری نکرد، گفت: تنش‌های سیاسی همواره یکی از پارامترهای اصلی و اثرگذار در تجارت محسوب می‌شوند از این رو به ‌نظر می‌رسید جنگ ۱۲ روزه نیز تاثیر محسوس خود را در روند تجارت بر جای گذارد؛ اما بررسی‌های ما حکایت از این مهم دارد که در این بازه زمانی تجارت بی‌تاثیر از این عامل توانست به کار خود ادامه دهد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران بین روندهای تجاری با موافقتنامه‌های تجاری نسبت برقرار کرد و افزود: در این میان موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شکل پررنگی جلوه گر شد. آمارها تجارت سال گذشته نشان می‌دهد که در مجموع ۱۸ درصد تجارت ما با اوراسیا رشد داشت؛ کریدورهای تجاری، این اتحادیه می‌تواند در شرایط جنگی جایگزین مناسبی برای ما باشد از این‌رو تلاش داریم که بیشتر بر روی مسیر آسیای مرکزی و پیمان اوراسیا متمرکز شویم تا بتوان بسیاری از نیازهای کشور را از این مسیرها تامین کنیم.

روشن‌بخش در ادامه با مرور اجمالی بر آمارهای تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: صادرات ایران با این اتحادیه سال گذشته ۱۶ درصد و واردات ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ و این نشان دهنده بهره‌گیری ما از ظرفیت منطقه‌ای است؛ مطالعه دقیقی برای نیاز بازار این منطقه صورت نگرفت نبود از این‌رو کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران، مایحتاج این بازارها را احصا و به یکسری از کالاها رسیدیم که تا امروز وارد این کشورها نمی‌شدند و این امکان برای ما وجود دارد که این کالاها را در سبد تجاری خود با اوراسیا بگنجانیم.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بازار اوراسیا را برای ایران جذاب توصیف کرد و افزود: در پهنه تجارت جهانی ایران به مثابه فروشنده کالای خام و نیمه خام شناخته می‌شود؛ اما اوراسیا جزو محدود بازارهای صادراتی ایران است (در کنار عراق و افغانستان) که کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر به آنجا صادر می‌کنیم؛ آمارها می‌گوید بیشتر واردکننده کالاهای خام از این کشور و صادرکننده کالا با ارزش افزوده بالا هستیم و این مهم را می‌توان به‌عنوان یک مزیت تجاری تلقی کرد.

او با بیان اینکه تجارت با اوراسیا به دلیل بهره‌گیری از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی امکان پذیر است، گفت: امکان توسعه مراودات تجاری ایران و اوراسیا وجود دارد و ما می‌توانیم بسیاری از اقلام اساسی خود را از آنها تامین و از سوی دیگر با تقویت صادرات غیرنفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنم .

روشن‌بخش بر لزوم شناسایی مسیرهای کریدوری جایگزین‌های تاکید کرد و افزود: باید برای کریدور اصلی جنوب مسیرهای جدید تعریف و ترسیم کنیم؛ هم اکنون ۱۰ مسیر جدید را شناسایی کردیم که می‌تواند جایگزین کریدورهای جنوبی باشد؛ بدون تردید این مسیرها در دوره پساجنگ نیز به تجارت کمک می‌کند و هزینه تجارت را تقلیل و آسیب‌پذیری ما در این مسیر را کاهش می‌دهد.

در همه کریدورها روند تجارت ادامه داشت

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه پاکستان می‌توانست یکی از شرکای اصلی تجاری ما باشد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که مسیر پاکستان مسیر امنی باشد و در حوزه ترانزیتی و تامین مایحتاج کالای اساسی از جمله برنج و گوشت بتواند نقش مهمی برای ما ایفا ‌کند. اولویت‌ها در حال حاضر کالای اساسی ضروریات تولید، غذا و دارو و تجهیزات پزشکی است که برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت این است که این اقلام را از طریق ۱۰ کریدور تفکیک شده که امکان دسترسی به آنها وجود دارد تامین کنیم.

روشن‌بخش با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار در شرایط جنگ، گفت: نظام مسائل تجارت در این مدت شناسایی شد؛ یکی از تصمیمات مهم در این دوره تمرکززدایی از مرکز بود، دولت اختیارات دستگاه‌های متمرکز در پایتخت را به استانداران تفویض کرد و استانداران توانستند مایحتاج استان خود را از مسیر اختیاراتی که داشتند تامین کنند و این موضوع باعث شد که در هیچ نقطه‌ای از کشور با کمبود کالای اساسی، سوخت و حتی ضرورت تولید و صنعت با مشکل مواجه نشویم.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان به تاثیر ممنوعیت‌های صادراتی ایران بر بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: شواهد نشان می‌دهد که اگر تجارت ایران دچار مشکلی شود بازار کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق نیز دستخوش تحول خواهند شد. در مدت جنگ در هیچ مرزی جریان تجارت راکد نشد و در همه کریدورها روند تجارت ادامه داشت. این امید وجود دارد که بعد از جنگ نیز بتوانیم از کریدورهای جدید بهره بگیریم و حجم تجارت فرامرزی را افزایشی کنند.