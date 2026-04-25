  1. استانها
  2. کردستان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

ثبت ۸۰۰ فعالیت فرهنگی در کانون‌های مساجد کردستان طی سال ۱۴۰۴

سنندج ـ مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد کردستان از اجرای ۸۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی در سال قبل خبر داد و گفت: این فعالیت‌ها با هدف تقویت هویت دینی برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان، اظهار کرد: کانون‌های مساجد استان در سال گذشته با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، نقش مهمی در پویایی فضای فرهنگی استان ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اجرای نزدیک به ۸۰۰ برنامه در سطح کانون‌های مساجد استان افزود: این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش‌های فرهنگی، برنامه‌های قرآنی، هنری و مهارتی برگزار شده و اقشار مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار داده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، حدود ۱۰ هزار نفر از برنامه‌های اجراشده بهره‌مند شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای کانون‌های مساجد در جذب مخاطبان و اثرگذاری اجتماعی است.

کیامهر با تأکید بر نقش کانون‌های مساجد در شرایط فرهنگی جامعه عنوان کرد: این مراکز در مناسبت‌ها و رویدادهای مهم از جمله ایام موسوم به «جنگ رمضان» با اجرای برنامه‌های هدفمند، در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و افزایش آگاهی عمومی گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: تقویت زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروهای فعال و حرکت به سمت برنامه‌های نوآورانه از اولویت‌های اصلی این ستاد است.

در ادامه این مراسم، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، از گزارش آماری و تفصیلی عملکرد سال ۱۴۰۴ ستاد کانون‌های مساجد استان رونمایی شد و از جمعی از کارکنان این مجموعه نیز تجلیل به‌عمل آمد.

کد مطلب 6810863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها