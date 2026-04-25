به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان، اظهار کرد: کانون‌های مساجد استان در سال گذشته با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، نقش مهمی در پویایی فضای فرهنگی استان ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اجرای نزدیک به ۸۰۰ برنامه در سطح کانون‌های مساجد استان افزود: این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش‌های فرهنگی، برنامه‌های قرآنی، هنری و مهارتی برگزار شده و اقشار مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار داده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، حدود ۱۰ هزار نفر از برنامه‌های اجراشده بهره‌مند شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای کانون‌های مساجد در جذب مخاطبان و اثرگذاری اجتماعی است.

کیامهر با تأکید بر نقش کانون‌های مساجد در شرایط فرهنگی جامعه عنوان کرد: این مراکز در مناسبت‌ها و رویدادهای مهم از جمله ایام موسوم به «جنگ رمضان» با اجرای برنامه‌های هدفمند، در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و افزایش آگاهی عمومی گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: تقویت زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروهای فعال و حرکت به سمت برنامه‌های نوآورانه از اولویت‌های اصلی این ستاد است.

در ادامه این مراسم، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، از گزارش آماری و تفصیلی عملکرد سال ۱۴۰۴ ستاد کانون‌های مساجد استان رونمایی شد و از جمعی از کارکنان این مجموعه نیز تجلیل به‌عمل آمد.