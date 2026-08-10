به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خرمی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران برای رضای خدا و با احساس مسئولیت و تعهد رسالت اطلاع‌رسانی را بر عهده گرفته‌اند و تلاش‌های آنها در آگاهی‌بخشی به جامعه قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه خبرنگاران در جامعه افزود: کار خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست بلکه یک هنر و مهارت است و خبرنگار باید بتواند واقعیت‌های جامعه را به شکلی دقیق، جذاب و اثرگذار به مخاطب منتقل کند.

فرمانده سپاه ناحیه رزن و درگزین با تاکید بر اینکه رسانه نباید صرفاً به تعریف و تمجید از عملکرد دستگاه‌ها بپردازد، تصریح کرد: خبرنگار نباید محافظه‌کار باشد و اگر ایرادی در عملکرد یک مجموعه وجود دارد باید آن را با دلسوزی و نقد منصفانه مطرح کند.

سرهنگ خرمی ادامه داد: در کنار امیدآفرینی، نقد منصفانه نیز از رسالت‌های مهم خبرنگار است و یک رسانه موفق باید بتواند واقعیت‌های جامعه را همان‌گونه که هست به مخاطب منتقل کند.

وی با اشاره به اهمیت سرعت و دقت در کار رسانه‌ای گفت: یک خبر موفق باید هم صحیح و دقیق باشد و هم به‌موقع منتشر شود؛ اگر خبر به‌موقع باشد اما دقت لازم را نداشته باشد، اعتبار رسانه آسیب می‌بیند و اگر خبر دقیق باشد اما با تاخیر منتشر شود اثرگذاری آن خبر کاهش پیدا می‌کند.

فرمانده سپاه ناحیه رزن و درگزین امانت‌داری را از مهم‌ترین ویژگی‌های خبرنگار دانست و عنوان کرد: خبرنگار باید در حفظ اسرار و اطلاعاتی که مردم در اختیار رسانه قرار می‌دهند امانت‌دار باشد و اعتماد مخاطبان را حفظ کند.

سرهنگ خرمی با بیان اینکه رسانه‌های محلی به دلیل شناخت دقیق‌تر از مسائل و دغدغه‌های مردم منطقه از ظرفیت بالایی برخوردارند، گفت: رسانه محلی زبان مردم منطقه را بهتر می‌شناسد و به همین دلیل می‌تواند در بسیاری از موارد اثرگذاری بیشتری نسبت به رسانه‌های ملی داشته باشد.

وی افزود: خبرنگاران باید علاوه بر موضوعات سیاسی و اقتصادی، به مسائل فرهنگی، اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌های جوانان نیز توجه داشته باشند و برای ارتباط موثرتر با نسل جوان از زبان و قالب‌های متناسب با ذائقه مخاطب امروز استفاده کنند.

فرمانده سپاه ناحیه رزن و درگزین با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های جدید رسانه‌ای بیان کرد: امروز ابزارهای مختلفی مانند عکس، گرافیک، پوستر، انیمیشن و سایر قالب‌های رسانه‌ای در اختیار خبرنگاران قرار دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای انتقال بهتر پیام و افزایش اثرگذاری اخبار استفاده شود.

سرهنگ خرمی با اشاره به اهمیت زاویه نگاه خبرنگار در تهیه گزارش و تصویر گفت: حتی انتخاب زمان و زاویه مناسب برای ثبت یک تصویر می‌تواند پیام‌های متفاوتی را به مخاطب منتقل کند و خبرنگار باید نسبت به این موضوعات حساس باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی اظهار کرد: امروز در کنار بیان مشکلات و نقدها، جامعه به امیدآفرینی نیز نیاز دارد و باید تلاش شود صدای امید و پیشرفت در کنار بیان واقعیات و مشکلات جامعه به گوش مردم برسد.

فرمانده سپاه ناحیه رزن و درگزین با تاکید بر ضرورت شناخت ذائقه مخاطب افزود: خبرنگار موفق باید بداند با جوان امروز چگونه و با چه زبانی صحبت کندچراکه جوان امروز با نسل‌های گذشته تفاوت دارد و برای اثرگذاری بر او باید زبان ارتباطی و ابزارهای مورد استفاده او را شناخت.

وی همچنین بر توجه رسانه‌ها به موضوعات دینی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در کنار اخبار روزمره از ظرفیت معارف دینی، روایات و موضوعات فرهنگی و اجتماعی برای تقویت محتوای رسانه‌ای و مقابله با آسیب‌های اجتماعی استفاده کنند.