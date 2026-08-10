به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی ضمن تبریک به محسن رضایی، اظهار کرد: انتصاب شایسته جنابعالی، نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

متن پیام وزیر کشور خطاب به دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی به این شرح است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

سلام علیکم؛

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را که نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور، نقشی حیاتی در صیانت از اقتدار، تمامیت ارضی و سرمایه‌های ملی کشور بر عهده دارد. درایت، هوشمندی و نگاه راهبردی جنابعالی که یادگار سال‌ها فرماندهی مقتدرانه در دوران دفاع مقدس و مسئولیت‌های کلیدی نظام است، زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش امنیت پایدار و تقویت تعاملات راهبردی خواهد بود.

اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی در این مسند خطیر، آمادگی کامل وزارت کشور و ارکان مرتبط را برای همکاری، هم‌افزایی و هماهنگی همه‌جانبه با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در راستای تحکیم امنیت عمومی، ارتقای انسجام ملی و تحقق اهداف والای نظام اسلامی اعلام می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی و موفقیت جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و در پرتو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری مسئلت دارم.