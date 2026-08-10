به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی ضمن تبریک به محسن رضایی، اظهار کرد: انتصاب شایسته جنابعالی، نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصههای دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.
متن پیام وزیر کشور خطاب به دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی
سلام علیکم؛
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را که نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصههای دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
شورایعالی امنیت ملی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور، نقشی حیاتی در صیانت از اقتدار، تمامیت ارضی و سرمایههای ملی کشور بر عهده دارد. درایت، هوشمندی و نگاه راهبردی جنابعالی که یادگار سالها فرماندهی مقتدرانه در دوران دفاع مقدس و مسئولیتهای کلیدی نظام است، زمینهساز ارتقای بیش از پیش امنیت پایدار و تقویت تعاملات راهبردی خواهد بود.
اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی در این مسند خطیر، آمادگی کامل وزارت کشور و ارکان مرتبط را برای همکاری، همافزایی و هماهنگی همهجانبه با دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در راستای تحکیم امنیت عمومی، ارتقای انسجام ملی و تحقق اهداف والای نظام اسلامی اعلام میکنم.
از درگاه خداوند متعال، سربلندی و موفقیت جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و در پرتو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری مسئلت دارم.
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