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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

مومنی در پیامی انتصاب دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت

مومنی در پیامی انتصاب دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت

وزیر کشور در پیامی ضمن تبریک به محسن رضایی نوشت: انتصاب شایسته جنابعالی، نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی ضمن تبریک به محسن رضایی، اظهار کرد: انتصاب شایسته جنابعالی، نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

متن پیام وزیر کشور خطاب به دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی به این شرح است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

سلام علیکم؛

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را که نشان از تجارب و سوابق درخشان و مجاهدانه در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور، نقشی حیاتی در صیانت از اقتدار، تمامیت ارضی و سرمایه‌های ملی کشور بر عهده دارد. درایت، هوشمندی و نگاه راهبردی جنابعالی که یادگار سال‌ها فرماندهی مقتدرانه در دوران دفاع مقدس و مسئولیت‌های کلیدی نظام است، زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش امنیت پایدار و تقویت تعاملات راهبردی خواهد بود.

اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی در این مسند خطیر، آمادگی کامل وزارت کشور و ارکان مرتبط را برای همکاری، هم‌افزایی و هماهنگی همه‌جانبه با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در راستای تحکیم امنیت عمومی، ارتقای انسجام ملی و تحقق اهداف والای نظام اسلامی اعلام می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی و موفقیت جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و در پرتو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری مسئلت دارم.

کد مطلب 6913088
رامین عبداله شاهی

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