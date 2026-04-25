بصیرتی:۱۰۰ موکب مردمی در اجتماعات شبانه کاشان برپا شده است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از آن حادثه بزرگ و جانسوز که به شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان در جریان جنگ رمضان انجامید، صحنه‌ای متفاوت از اراده ملت ایران شکل گرفت. صحنه‌ای که پیش از این نیز وعده آن داده شده بود، آنجا که تأکید شده بود اگر خطری متوجه این ملت شود، خداوند این مردم را مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام خواهند کرد. امروز تحقق عینی این وعده را می‌توان در میدان دید.

وی با اشاره به موج گسترده حضور مردمی ابراز کرد: آنچه پس از این حوادث در کشور و به ویژه در منطقه کاشان رخ داد، یک خیزش واقعی مردمی بود. مردمی که بدون انتظار از ساختارهای رسمی، خود به میدان آمدند و با تمام وجود از انقلاب و نظام دفاع کردند. این سطح از حضور در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، کشوری که در شرایط جنگی و با از دست دادن رهبر و فرماندهان خود، چنین استوار و پرشور به میدان بیاید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به نقش اقشار مختلف افزود، تشکلها، بسیج، هیئات مذهبی، مادحین، مساجد، ادارات، دانشگاهها، صنایع و گروههای مردمی تصریح کرد: هر کدام با نقش‌آفرینی خاص خود وارد میدان شدند و همین هم‌افزایی باعث شد دشمن در تمامی طراحی‌های خود با شکست مواجه شود.

وی با تأکید بر پیوند میان حضور مردمی و اقتدار نظامی کشور خاطرنشان کرد: این حضور در کنار توانمندی نیروهای مسلح، تمامی نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و امروز به عنوان یک افتخار بزرگ برای ایران اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدا گفت: در این مسیر حدود پنجاه شهید از منطقه کاشان تقدیم انقلاب شده‌اند که یاد و نام آنها باید همواره زنده نگه داشته شود.

وی همچنین به بخشی از اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: برپایی بیش از ۱۰۰ موکب مردمی، شکل‌گیری بیش از ۴۰ اجتماع فعال در سطح شهرستان که حدود ۶۰ شب به صورت مستمر برگزار شده است، از جمله این اقدامات بوده است. در برخی روزها تا شش اجتماع در طول یک روز برگزار شده که همگی با حضور پرشور مردم همراه بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان افزود: برگزاری کاروان‌های خودرویی متعدد در سطح شهر، اجرای پیاده‌روی‌های مردمی در مسیرهای مختلف، توزیع بسته‌های معیشتی و نان صلواتی از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی گفت: در قالب پویش فتح خیبر نیز بیش از ۴۰۰ قطعه طلا جمع‌آوری شده و کماکان ادامه دارد.

بصیرتی افزود: پویش دوخت و اهدای پرچم با مشارکت بانوان و خیرین به تولید و توزیع بیش از سی هزار پرچم انجامید. همچنین اعزام گروه‌های جهادی به تهران جهت کمک به آسیب‌دیدگان، برگزاری برنامه‌های مذهبی و عزاداری‌ها و دسته جات و ایجاد مواکب توسط هیئات، حضور فعال مبلغین و مبلغات در تجمعات مختلف، برگزاری مجامع ادبی و برنامه‌های شعر و مداحی، چاپ و توزیع گسترده اقلام فرهنگی از دیگر بخش‌های این حرکت مردمی بوده است.

وی همچنین به برگزاری کاروان‌های خودرویی به مقصد جمکران برای تجدید بیعت با امام زمان و کاروان‌ خودرویی جهت حمایت از صنعت هسته‌ای کشور در سایت هسته ای نطنز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عمق باور مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. در کنار این موارد، سیاه‌پوش شدن مساجد، هیئات و معابر شهری نیز جلوه‌ای از همدلی عمومی مردم بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در پایان خاطرنشان کرد: این ملت در سخت‌ترین شرایط نه تنها دچار ضعف نمی‌شود، بلکه با اتکا به ایمان و روحیه انقلابی، به سمت آینده‌ای روشن‌تر حرکت می‌کند.