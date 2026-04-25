مدرسه «میناب» به یک گفتمان فرهنگی و هنری فراگیر تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست شورای فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، برگزار شد؛ نشستی که در آن، چشم‌انداز سیاست‌گذاری فرهنگی کشور در دوره پساجنگ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی در این نشست با تاکید بر تغییر پارادایم در سیاست‌های فرهنگی کشور، اظهار داشت: در شرایط کنونی، محور تمامی برنامه‌ها، اقدامات و تولیدات فرهنگی و هنری باید «ایران» باشد؛ ایران به‌مثابه یک مفهوم تمدنی، هویتی و وحدت‌بخش.

وی با اشاره به ضرورت طراحی و اجرای بسته‌های جامع فرهنگی برای دوره پساجنگ، افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای بازنمایی روایت ملی استفاده کنیم. این مهم، از تولید آثار سینمایی و نمایشی گرفته تا توسعه فعالیت‌های هنری و روایت‌گری در فضاهای عمومی و فرهنگی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منسجم است.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، به حادثه تلخ حمله آمریکایی-صهیونی به مدرسه میناب و شهادت جمعی از دانش‌آموزان اشاره کرد و آن را مصداقی از جنایت‌های آشکار علیه مردم دانست.

وی تاکید کرد: این رخدادها باید به‌صورت هنرمندانه و هوشمندانه در بسترهای فرهنگی و هنری بازتاب یابد و به یک گفتمان فراگیر در سطح ملی و جهانی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر کارکرد «وفاق» به‌عنوان یک مفهوم راهبردی در سیاست فرهنگی کشور تصریح کرد: واژه وفاق، ظرفیتی کلیدی برای ایجاد هم‌افزایی درونی و انسجام اجتماعی است و می‌توان از آن به‌عنوان یک پیشران در طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی بهره گرفت.

در ادامه این نشست، موضوع توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت تعاملات بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد جلسات مشترکی با نمایندگان کشورهای حوزه نوروز و نیز سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود. هدف از این تعاملات، هم‌افزایی در روایت فرهنگی، افزایش همگرایی منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های آینده در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری عنوان شده است.