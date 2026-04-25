به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه اظهار کرد: طی یکسال گذشته در مجموع ۵ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۷۴۶ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که نشاندهنده حجم قابلتوجه جابهجایی مسافر از مرزهای استان است.
وی افزود: در بین پایانههای مرزی آذربایجان غربی، پایانه مرزی رازی با ثبت یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۳۴۸ نفر مسافر، بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در جابهجایی مسافران ایفا کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به تردد ناوگان مسافری از پایانه های مرزی استان تصریح کرد: در این مدت، ۹ هزار و ۱۵۰ دستگاه ناوگان مسافری از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که سهم مهمی در جابهجایی این حجم از مسافران داشتهاند.
شکری خاطرنشان کرد: از مجموع تردد ناوگان مسافری، ۴ هزار و ۵۷۱ دستگاه مربوط به خروج از کشور و ۴ هزار و ۵۷۹ دستگاه مربوط به ورود به کشور بوده که بیانگر جریان مستمر تردد در مرزهای استان است.
وی داظهار کرد: پایانه مرزی تمرچین با ثبت ۳ هزار و ۹۴۹ دستگاه ناوگان مسافری، بیشترین میزان تردد ناوگان مسافری را در بین پایانههای مرزی استان به خود اختصاص داده و همچنان به عنوان یکی از مهمترین مبادی تردد مسافری شناخته میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی تأکید کرد: پایانههای مرزی آذربایجانغربی با توجه به موقعیت راهبردی خود، نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران و توسعه ارتباطات مرزی ایفا میکنند و این روند همچنان ادامه دارد.
