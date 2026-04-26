خبرگزاری مهر - گروه سلامت: بارداری یکی از حساس‌ترین و در عین حال زیباترین دوران زندگی هر زن است. در این دوران، مراقبت‌های صحیح پزشکی و مامایی می‌تواند تضمین‌کننده سلامت مادر و نوزاد باشد. با این حال، در شرایط فعلی که دسترسی به پزشک برای بسیاری از مادران دشوار شده، بازوی رایگان مشاوره و ویزیت زنان باردار در پیام‌رسان بله به کمک آمده است.



در همین راستا، خبرنگار مهر با فاطمه موسی‌زاده، مامای داوطلب این طرح،گفتگو داشته است.



هدف از داوطلب شدن در این طرح چه بود؟



موسی‌زاده: هدفم این بوده که در این شرایط بتوانم کمکی به هم‌وطنانم داشته باشم. در شرایط جنگی که خیلی از مادران باردار امکان مراجعه حضوری به پزشک را ندارند، احساس کردم وظیفه دارم در این طرح مشارکت کنم.



اهمیت چکاپ قبل از بارداری چقدر است؟



موسی زاده: این موضوع اهمیت خیلی زیادی دارد زیرا قبل از بارداری وضعیت مادر را به صورت کامل آنالیز می‌کنیم. یک سری آزمایش‌ها درخواست می‌شود که وضعیت سلامتی‌شان را بررسی کنیم. چه از نظر تخمدانی چه از نظر وضعیت بیماری‌های فعلی و سابقه خانوادگی‌شان. گاهی اوقات همسرشان هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا مطمئن شویم بارداری در بهترین شرایط رخ می‌دهد.



بعد از بارداری هم لازم است که وضعیت مادر بررسی شود و اگر مشکلاتی است تحت نظر باشد تا به حالت نرمال برگردد. همینطور وزن مادر بسیار مهم است و نیاز است به صورت مداوم چک شود.



چرا واکسیناسیون اهمیت دارد؟



موسی‌زاده: اگر مادر تحصیل کرده باشد خیلی از واکسن‌ها تکمیل شده هستند. نیاز است واکسن کزاز هر ۱۰ سال مجدا تزریق شود و همچنین واکسن آنفلوآنزا را نیز بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز توصیه می‌کنیم که قبل از بارداری انجام شود. این واکسن‌ها برای محافظت از مادر و جنین ضروری هستند و نباید نادیده گرفته شوند.



تعداد مراجعات به ماما در دوران بارداری چقدر است؟



موسی زاده: در سه ماه اول، چهار ویزیت، سه ماهه دوم سه ویزیت و بعد از آن هفته‌ای یک مرتبه، ویزیت را انجام می‌دهیم. این ویزیت‌ها برای اطمینان از سلامت مادر و جنین بسیار مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند.

از وزن، فشار خون، قند خون و معاینات بدنی انجتم می‌شود. در ماه‌های بالاتر ضربان قلب جنین اندازه‌گیری می‌شود و سونوگرافی‌ها و غربالگری‌های اول و دوم و توصیه‌های تغذیه و مراقبت‌های دیگر انجام می‌دهیم. این بررسی‌ها به ما کمک می‌کند تا هرگونه مشکل را در مراحل اولیه شناسایی و برطرف کنیم.



علائم اورژانسی چیست؟



موسی زاده: تنگی نفس، لکه‌بینی، آبریزش، سردردهای خیلی شدید، تاری دید، سرگیجه و ورم یک طرفه، شرایط اورژانسی دارند. مخصوصا لکه‌بینی و در ماه‌های بالاتر اگر مادر حرکات جنین رو احساس نکند. این علائم را جدی بگیرید و در صورت مشاهده هر یک از آنها، فورا به پزشک مراجعه کنید.

ورزش‌های سنگین، جابجایی اجسام سنگین، نشستن‌های طولانی مدت، پیاده‌روی‌های طولانی مدت ممنوع است و هر چیزی باید در حد نرمال باشد. در حال حاضر خطرات بارداری در سن بالا خیلی کمتر شده و می‌شود از خطرات آن پیشگیری کرد. البته مادران با سن بالا باید مراقبت‌های بیشتری داشته باشند و تحت نظر پزشک قرار بگیرند.