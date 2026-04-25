 ۱۲ هزار نفر در مراکز اقامتی خراسان جنوبی اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به خدمات ارائه شده طی ایام نوروز سال جاری، بیان کرد: ستاد اسکان این نهاد تا تاریخ ۲۸ فروردین ماه سال جاری، مجموعاً ۱۲ هزار و ۵۱ نفر را در قالب دو هزار و ۸۷۸ خانواده در مراکز اقامتی استان پذیرش کرده است.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی فرهنگیان در طول ایام نوروز با نرخ نیم‌بها اسکان داده شدند تا از حمایت‌های ویژه این قشر زحمتکش بهره‌مند شوند.

مرتضوی با اشاره به مصوبه شورای آموزش و پرورش استان، افزود: در راستای اجرای مصوبه مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۵ و با توجه به شرایط اجتماعی حاکم و به منظور تسهیل سفرهای نوروزی و ابراز همدلی با مسافرین ورودی از مناطق جنگ‌زده، اسکان در تمامی مراکز استان تا تاریخ ۱۵ فروردین به صورت کاملاً رایگان ارائه شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: در بازه زمانی مذکور، تمامی ۸۸۶ خانواده مسافر ورودی به استان از امکان اسکان رایگان بهره‌مند شدند.