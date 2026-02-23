به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، سرپرست شرکت توانیر در نشستی با مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برق منطقه‌ای تهران، بر ضرورت هم‌افزایی، انسجام سازمانی و پیگیری مگاپروژه‌های صنعت برق به‌منظور عبور موفق از دوره اوج بار سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.

در این نشست راهبردی که با هدف تبیین اولویت‌های صنعت برق کشور، به‌ویژه در محدوده تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران برگزار شد، محمد اله‌داد با اشاره به اهمیت همدلی در مجموعه صنعت برق، عبور مطمئن از اوج مصرف سال آینده، توسعه هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات غیر فنی و مدیریت منسجم شبکه را از اولویت‌های اصلی توانیر برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت انسجام‌بخشی و تقویت همکاری میان شرکت‌های تابعه و مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار هدایت هدفمند منابع و ظرفیت‌ها در راستای تحقق اهداف کلان صنعت برق کشور شد.

یکی از محورهای اصلی این نشست، پیگیری مگاپروژه‌های صنعت برق در استان‌های تهران، قم و البرز بود که در این زمینه، تسریع در اجرای طرح‌های کلان انتقال و فوق‌توزیع و رفع موانع پیش‌روی پروژه‌ها مورد تأکید سرپرست شرکت توانیر قرار گرفت.

در ادامه این جلسه و با توجه به نزدیک شدن به فصل گرم سال، راهکارهای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۵، برنامه‌های مدیریت مصرف، افزایش آمادگی نیروگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در این نشست، فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز با تبریک انتصاب سرپرست جدید توانیر، بر آمادگی کامل این شرکت برای همکاری و تعامل سازنده در راستای تحقق اهداف صنعت برق کشور تأکید کرد.

در پایان، حاضران بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد برنامه‌های دولت و راهبری مؤثر شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق تأکید کردند.