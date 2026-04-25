  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

کمبود خون خسارات سنگینی به نظام سلامت وارد می‌کند

کمبود خون خسارات سنگینی به نظام سلامت وارد می‌کند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی، بسیار حیاتی است و حتی تصور کمبود خون، خسارات سنگینی به نظام سلامت وارد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، روز شنبه از ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید بر نقش کلیدی سازمان انتقال خون در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی، بسیار حیاتی است و حتی تصور کمبود خون، خسارات سنگینی به نظام سلامت وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رشد ذخایر خونی در این ایام، نشان از تلاش همکاران انتقال خون دارد، افزود: از عملکرد سازمان انتقال خون در دوران جنگ مطلع بودم و گزارش‌ها را مدام پیگیری می‌کردم.

در جریان این بازدید که با حضور جمعی از معاونین و مدیران کل سازمان انتقال خون صورت گرفت، احمد قره‌باغیان، گزارش عملکرد و چالش‌های سازمان را ارائه کرد که در نهایت با قول مساعد رفع موانع از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت همراه شد.

کد مطلب 6810955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها