به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، روز شنبه از ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید بر نقش کلیدی سازمان انتقال خون در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی، بسیار حیاتی است و حتی تصور کمبود خون، خسارات سنگینی به نظام سلامت وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رشد ذخایر خونی در این ایام، نشان از تلاش همکاران انتقال خون دارد، افزود: از عملکرد سازمان انتقال خون در دوران جنگ مطلع بودم و گزارش‌ها را مدام پیگیری می‌کردم.

در جریان این بازدید که با حضور جمعی از معاونین و مدیران کل سازمان انتقال خون صورت گرفت، احمد قره‌باغیان، گزارش عملکرد و چالش‌های سازمان را ارائه کرد که در نهایت با قول مساعد رفع موانع از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت همراه شد.