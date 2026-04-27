رشد ۳۲ درصدی اهدای خون در یزد طی «جنگ رمضان»

هایده جوادزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از عملکرد راهبردی این اداره کل در تأمین و مدیریت ذخایر حیاتی خون در ایام «جنگ رمضان» خبر داد و گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب افزایش چشمگیر ذخایر و ارتقای آمادگی عملیاتی استان شده است.

وی بیان کرد: میزان مراجعه داوطلبان اهدای خون با رشد ۳۵ درصدی و میزان اهدای خون با افزایش ۳۲ درصدی نسبت به دوره مشابه، نقشی مهم در تکمیل ذخایر راهبردی استان ایفا کرده است.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان یزد تصریح کرد: مشارکت اقشار مختلف مردم، به‌ویژه افزایش ۲.۵ برابری اهدای خون توسط بانوان و افراد بار اول و رشد ۶۳ درصدی حضور جوانان یزدی، نشان‌دهنده همراهی گسترده جامعه با این مأموریت ملی بوده است.

جوادزاده از اجرای پویش‌های عمومی «سفر سرخ» ویژه مهمانان نوروزی و «صف همدلی» با مشارکت هنرمندان، ورزشکاران، بسیجیان و اعضای هلال‌احمر به‌عنوان یکی از عوامل تقویت این مشارکت مردمی یاد کرد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت بسیج دانشجویی و جذب نیروهای داوطلب در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، توان اجرایی سازمان در این دوره حساس تقویت شد. علاوه بر این، برگزاری مستمر جلسات تخصصی بحران و پدافند غیرعامل نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی سازمان داشته است.

سرپرست انتقال خون یزد همچنین از تقویت زیرساخت‌های حیاتی سازمان از طریق رایزنی‌های ملی و استانی و جذب اعتبارات ویژه در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد و گفت این اقدامات منجر به بهبود تجهیزات و افزایش تاب‌آوری عملیاتی شده است.

وی گفت: در کنار این فعالیت‌ها، میزان مشارکت انتقال خون استان یزد در شبکه ملی خون‌رسانی نیز سه برابر افزایش یافته و این استان نقش برجسته‌ای در پشتیبانی از سایر نقاط کشور ایفا کرده است.