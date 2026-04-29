داداشی: ناپایداری هوا و رگبار تا جمعه در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو ناپایدار طی روزهای چهارشنبه تا ظهر جمعه در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب برای روز چهارشنبه وزش باد و بتدریج افزایش ابر است. از ساعت‌های بعدازظهر از سمت شمال غرب، بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعدوبرق شروع می‌شود و در ادامه در اکثر نقاط خراسان شمالی به‌ویژه نیمه شمالی و با احتمال تگرگ در شرق و جنوب شرق فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: روز پنجشنبه بارندگی‌ها به تناوب ادامه خواهد داشت و بیشتر شرق و جنوب شرق خراسان شمالی را فرا خواهد گرفت.

داداشی تصریح کرد: روز جمعه از صبح تا ظهر، بارندگی فقط در نوار شرقی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و بعد از آن سامانه خارج شده و تا اواسط هفته آینده جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف و آفتابی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی تا صبح جمعه تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود و بعد از خروج سامانه بارشی، روند نسبی افزایش دما قابل انتظار خواهد بود.

وی با اشاره به رگباری بودن بارش‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشدار داد: آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه شوقان با کمینه دمای ۷ درجه و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۱ و بیشینه آن ۱۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.