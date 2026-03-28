داداشی: حضور مردم در صحنه پیام روشنی برای افکار عمومی جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی عصر شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از مدیران ادارات و نهادهای شهرستان،با مرور حوادث ۴۷ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران از جمله جنگ، زلزلهها و سایر بحرانهای طبیعی و انسانی، جنگ اخیر را متفاوت و متمایز از همه سالها توصیف و اظهار کرد: در چنین شرایطی، مسئولان و کارکنان ادارات باید آستانه تحمل و ظرفیت پاسخگویی خود به اربابرجوع را بهطور چشمگیری افزایش دهند و با حداکثر مراعات با مردم برخورد کنند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم مختلف و صحنههای همراهی با مدافعان کشور، این همراهی را حامل پیام مهمی برای افکار عمومی جهان دانست و افزود: این حضور مردمی، محاسبات تحلیلگران خارجی را تحتتأثیر قرار میدهد و نشان میدهد که باید از در دیگری با ملت ایران وارد گفتوگو شوند.
تأکید بر ضرورت تسهیل امور مردم در چارچوب قانون
فرماندار رودسر با تأکید بر ضرورت تسهیل امور مردم در چارچوب قانون گفت: دستگاههای اجرایی موظفند ضمن رعایت قانون، تا حد امکان با نگاه انعطافپذیر به حل مشکلات مردم کمک کنند و قانون را تا جایی که میتوان چرخاند، به شرط آنکه شکسته نشود و حقوق عمومی مخدوش نگردد.
وی با اشاره به تداوم برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدا در استان و شهرستان، این موضوع را از نشانههای ادامه درگیری و تأثیر مستقیم جنگ بر زندگی روزمره مردم و مدیریت اداری عنوان کرد و اظهار کرد: هر یک از این شهدا، مسئولیت ما را در قبال مردم سنگینتر میکند و اجازه نمیدهد در انجام وظایف کوتاهی شود.
داداشی نیاکی با بیان اینکه دوران پس از جنگ از خود جنگ سختتر است، بر برنامهریزی دقیق برای سال پیش رو تأکید و افزود: باید هم برای ادامه جنگ و هم برای شرایط پایان جنگ، برنامه روشن، واقعبینانه و اجرایی داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم در حوزههای مختلف باشیم.
فرماندار رودسر در ادامه با آرزوی پایان هرچه سریعتر جنگ به شکلی که به تعبیر وی مورد مصلحت و تدبیر رهبر معظم انقلاب باشد، تصریح کرد: روز پیروزی، آغاز دوره جدید و سنگینتری از خدمترسانی خواهد بود و ادارات شهرستان باید از هماکنون خود را برای این مرحله آماده کنند.
حضور مردمی در صحنه بسیار مهم و اثرگذار است
وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم و تجمعات اخیر همبستگی با جبهه مقاومت، گفت: برخی تصور میکنند حضور ۵۰۰ یا هزار نفر در یک شهر کوچک، تأثیری در عرصه بینالملل ندارد، در حالی که واقعیت برعکس است و این حضورها در افکار عمومی جهان محاسبه میشود.
داداشی نیاکی با تأکید بر اینکه حضور مردمی در صحنه بسیار مهم و اثرگذار است، افزود: وقتی این اجتماعات در کنار یکدیگر دیده میشود، دنیا به این نتیجه میرسد که با ملت ایران باید از یک درِ دیگری وارد شود و نگاه و تحلیل خود را نسبت به جامعه ایران اصلاح کند.
فرماندار رودسر با بیان اینکه اصل وزن ماجرا بر دوش مردم است، نه صرفاً مسئولان و چهرههای شناختهشده، تصریح کرد: ممکن است در صفهای اول چهرههای مدیریتی و سیاسی دیده شوند، اما آنچه به این صحنهها اعتبار و اثر میدهد، حضور خودجوش و پررنگ مردم عادی است که تصویر واقعی از ایستادگی ملت ایران ارائه میکند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای القای بیتفاوتی در جامعه، گفت: این حضورهای مردمی در دید تحلیلگران و رسانههای بینالمللی قابل چشمپوشی نیست و بهنوعی پوز جدیدی در دنیا باز میکند؛ به این معنا که روایت متفاوتی از اراده و همبستگی مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها ارائه میشود.
داداشی نیاکی در ادامه با ذکر مثالی درباره بازتاب رسانهای حوادث، اظهار کرد: همانگونه که اگر موشکی به منطقهای اصابت میکرد و تلفات سنگینی بر جای میگذاشت، بیتردید تیتر رسانههای دنیا میشد، امروز هم این صفهای طولانی حضور داوطلبانه مردم، خبر مهمی است که امکان نادیده گرفتن آن در عرصه جهانی وجود ندارد، هرچند جنس آن با یک حادثه تلخ متفاوت است.
فرماندار رودسر با قدردانی از مشارکت مردمی در برنامههای اخیر، از مدیران و کارکنان ادارات خواست برای تقویت این حضور تلاش کنند و افزود: لازم است در محیطهای اداری نیز با گفتوگو، تبیین و تشویق، زمینه مشارکت بیشتر کارکنان و خانوادههای آنان در این برنامهها فراهم شود تا این حضور به یک روند مستمر و پایدار تبدیل شود، نه واکنشی گذرا.
