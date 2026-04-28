داداشی: هشدار زرد باران و رعدوبرق در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی اظهار کرد: هشدار هواشناسی سطح زرد از بعدازظهر دوشنبه تا بعدازظهر جمعه در خراسان شمالی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: نوع مخاطره این سامانه شامل بارش باران، وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید تا شدید، رگبار باران، رعدوبرق و در نقاط مستعد تگرگ است.

وی افزود: شدت بارش اغلب در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: روز دوشنبه مناطق غرب، شمال غرب و پاره‌ای از مناطق جنوب شرق خراسان شمالی، روز سه‌شنبه دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و مناطق نیمه شرقی، روز چهارشنبه نوار شمالی و روزهای پنج‌شنبه و جمعه اغلب مناطق استان به‌ویژه نیمه شرقی و مرکز استان درگیر بارش خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر، روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، صاعقه، تگرگ، سقوط اجسام و آسیب به سازه‌های موقت را از اثرات مخاطرات این سامانه برشمرد.

داداشی از شهروندان خواست در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر احتیاط کنند، از سفرهای غیرضروری در ساعت‌های بارندگی پرهیز نمایند، فاصله طولی مناسب حین رانندگی رعایت کرده و چراغ‌ها را در زمان بارش روشن کنند. همچنین کانال‌ها و آبروها لایروبی شده، از توقف در حاشیه مسیل‌ها خودداری گردد و سازه‌های موقت استحکام یابند.