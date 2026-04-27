داداشی: ناپایداری هوا تا جمعه در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانهروز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای کلات اسفراین با ۹.۵ میلیمتر و رویین با ۵.۲ میلیمتر گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، روزهای یکشنبه و دوشنبه شرایط ناپایداری را اغلب در ساعتهای بعدازظهر و اوایل شب همراه با رشد ابر، وزش باد لحظهای شدید و رگبار باران و رعدوبرق در بخشهایی از خراسان شمالی انتظار داریم.
وی افزود: بیشترین احتمال بارش برای روز یکشنبه در مناطق غرب و شمال غرب خراسان شمالی و پارهای از مناطق جنوب شرق و برای روز دوشنبه در دامنهها و ارتفاعات مرکزی و مناطق نیمه شرقی استان برآورد میشود.
داداشی تصریح کرد: شب چهارشنبه در نوار شمالی و روزهای پنجشنبه و جمعه با تشدید ناپایداری در اغلب مناطق خراسان شمالی بهویژه مناطق نیمه شرقی، رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ و جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی، روند افزایش نسبی دما طی روز یکشنبه اغلب در مناطق نیمه شرقی، روز دوشنبه در اغلب مناطق استان کاهش نسبی دما و روز چهارشنبه افزایش دما را انتظار داریم و برای روزهای پایانی هفته تغییرات جزیی دما پیشبینی میکنیم.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد سردترین و جاجرم با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۲ و ۲۴ درجه سانتیگراد بود.
