واکنش سازمان نظام پرستاری به استفاده از اینترنت پرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمامی پرستاران و مردم عزیز ایران میرساند؛ با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در دسترسی به اینترنت بینالملل به دلیل شرایط جنگی کشور و دادن دسترسی محدود (اینترنت پرو) به برخی اقشار، امکان اعطای این امتیاز به اعضای سازمان نظام پرستاری نیز از سوی مقامات مسئول اعلام شد.
هر چند با توجه به نظر اکثریت اعضای شورایعالی و هیئتمدیرههای سازمان نظام پرستاری در سراسر کشور که بازتاب نظرات جامعه پرستاری است، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران تا زمان فراهم شدن دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت بینالملل، درخواست هیچ امتیاز ویژه ای را برای اعضای خود نخواهد داشت.
به یاری خدا زمانی که این حق مسلم برای همه مردم ایران در دسترس باشد، پرستاران در کنار عموم مردم از این امکانات استفاده میکنند.
