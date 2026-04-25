به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در جریان عملیات دستگیری، برای جلوگیری از فرار اعضای باند، با رعایت قانون به کارگیری سلاح، تیراندازی کنترل‌شده‌ای انجام شد که منجر به اصابت گلوله به پای یکی از سارقان گردید.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، اعضای این باند به‌ صورت سازمان‌ یافته و با استفاده از خودروهای مسروقه، اقدام به سرقت منازل شهروندان در سطح تهران می‌کردند.

در بازرسی از مخفیگاه و منازل مرتبط با این افراد، اموال مسروقه شامل طلا، ارزهای خارجی و سایر اموال به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده و تاکنون با شناسایی ۳ مالباخته، اموال مسروقه به آنان مسترد گردیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر مالباختگان در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر هوشیاری شهروندان اعلام کرد: پلیس در هر شرایطی، به‌ ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، اجازه انجام اقدامات مجرمانه به ویژه در موضوع سرقت را به مجرمان را نخواهد داد و اقدامات مقتدرانه برای تأمین امنیت مردم ادامه خواهد داشت.