تجلیل از خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در آیین تجلیل از خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی سوم در تبریز، اظهار کرد: این مراسم با هدف تکریم و تجلیل از خانوادههای معزز شهدای والامقام آذربایجان شرقی و با هماهنگی آیتالله شهرستانی، نماینده آیتالله سیستانی برگزار شده است.
وی با اشاره به شهدای جنگ ۴۰ روزه در استان افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۹۱ نفر از عزیزان استان به مقام والای شهادت نائل آمدند که از این تعداد، ۴۶ نفر خارج از استان به شهادت رسیده و در آذربایجان شرقی تشییع و به خاک سپرده شدهاند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در مراسم امروز از خانوادههای معظم شهدای تبریز تجلیل شد و در سایر شهرستانهای استان نیز برنامههای مشابهی با هماهنگی مشاور ایثارگران استانداری و بنیاد شهید استان برگزار خواهد شد.
سرمست با اشاره به نقش نیروهای مسلح استان در دفاع از کشور گفت: بخش قابل توجهی از شهدای استان از نیروهای سپاه پاسداران هستند که ۷۷ نفر از آنان به شهادت رسیدهاند. همچنین ۲۲ نفر از نیروهای ارتش، ۲۶ نفر از فراجا، ۶ نفر از نیروهای امنیتی و ۶۰ نفر از نیروهای مردمی در این جنگ به شهادت رسیدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: حداقل وظیفه ما قدردانی از شهدای والامقام و خانوادههای مکرم آنان است و باید در پشتیبانی از نیروهای مسلح و تکریم خانوادههای شهدا با تمام توان تلاش کنیم.
