تشییع پیکر شهید گمنام جنگ رمضان در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مراغه روز دوشنبه گفت: این شهید والامقام یازدهم اسفند سال گذشته در حملات آمریکایی - صهیونی در جاده مراغه - هشترود به شهادت رسید.
ابراهیم محمدحسینی افزود: این شهید والامقام بهخاطر اینکه شناسایی نشده، بهصورت گمنام، تشییع و به خاک سپرده شد.
وی اضافه کرد: پیگیر این شهید گمنام، امروز با حضور مردم شهیدپرور مراغه تشییع و در گلشنهای این شهر آرام گرفت.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مراغه، در ادامه گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونی ۳۷ نفر در مراغه به شهادت رسیدهاند.
حسینی گفت: پیکر این شهید با دستور قضای در گلشن زهرای مراغه به خاک سپرده شد و در صورت مشخصشدن هویت وی میتواند به زادگاهش انتقال یابد.
نظر شما