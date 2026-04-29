به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه چهارشنبه پروین اشراقی اسکوئی در جلسه هم‌افزایی راهکارهای امدادرسانی به افراد کم‌بضاعت اظهار کرد: در شرایط کنونی و به‌ویژه با توجه به پیامدهای جنگ تحمیلی سوم، در حوزه حمایت و امدادرسانی به اقشار کم‌بضاعت با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و لازم است ظرفیت‌های جدید برای پاسخ‌گویی به این نیازها تعریف شود.

وی افزود: انتظار ما از بنیادها و شرکت‌های بزرگ استان این است که در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، بسترهای تازه‌ای برای حمایت از افراد کم‌بضاعت ایجاد کنند تا روند خدمت‌رسانی به این قشر تسهیل و تقویت شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف ادامه داد: ورود فعال شرکت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بنیادها به عرصه حل مسائل اجتماعی استان می‌تواند به شکل مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر نقش‌آفرین باشد.

اشراقی اسکوئی یکی از مهم‌ترین محورهای خدمت‌رسانی در این حوزه را ایجاد فرصت‌های شغلی عنوان کرد و گفت: توسعه اشتغال برای افراد کم‌بضاعت علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی، زمینه توانمندسازی پایدار این افراد را نیز فراهم می‌کند.