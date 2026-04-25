نجات مرد ۳۶ ساله پس از عملیات شبانه در ارتفاعات کوه گرک فین

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به زمان اعلام حادثه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۵۸ روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد و بلافاصله دو تیم واکنش سریع ساعت ۱۶:۰۰ به محل اعزام شدند. تیمهای امدادی ساعت ۱۸:۵۰ به ابتدای مسیر کوهنوردی رسیدند؛ مسیری که به دلیل خاکی بودن، صعبالعبور بودن، تاریکی هوا و نیاز به راهنمایی بلدهای محلی روند دسترسی را طولانیتر کرده بود.
وی ادامه داد: همزمان با هماهنگیهای انجامشده، تیم سوم واکنش سریع نیز ساعت ۲۰:۴۵ به محل اعزام شد و عملیات مشترک نیروهای امدادی هلالاحمر، هیئت کوهنوردی و اهالی محلی آغاز شد. امدادگران پس از پیمایش حدود ۷ کیلومتر، ساعت ۲۱:۵۰ به مصدومی که بر اثر سقوط از ارتفاع در ناحیه مچ پای راست و سر دچار آسیب شده بود، رسیدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان تصریح کرد: مصدوم پس از انتقال به پایین ارتفاعات در نقطه امن، برای ادامه درمان با آمبولانس این جمعیت انتقال و به مرکز درمانی تحویل شد.
وی افزود: این عملیات ساعت ۷:۱۵ صبح روز بعد به پایان رسید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: شهروندان باید در کوهپیمایی اصول ایمنی را جدی بگیرند و در صورت وقوع حادثه، موضوع را در اسرعوقت اطلاع دهند.
نظر شما