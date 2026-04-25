  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

نجات مرد ۳۶ ساله پس از عملیات شبانه در ارتفاعات کوه گرک فین

بندرعباس-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان از نجات یک مرد حادثه‌دیده در ارتفاعات کوه گرک حوالی روستای فین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به زمان اعلام حادثه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۵۸ روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد و بلافاصله دو تیم واکنش سریع ساعت ۱۶:۰۰ به محل اعزام شدند. تیم‌های امدادی ساعت ۱۸:۵۰ به ابتدای مسیر کوهنوردی رسیدند؛ مسیری که به دلیل خاکی بودن، صعب‌العبور بودن، تاریکی هوا و نیاز به راهنمایی بلدهای محلی روند دسترسی را طولانی‌تر کرده بود.

‌وی ادامه داد: هم‌زمان با هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم سوم واکنش سریع نیز ساعت ۲۰:۴۵ به محل اعزام شد و عملیات مشترک نیروهای امدادی هلال‌احمر، هیئت کوهنوردی و اهالی محلی آغاز شد. امدادگران پس از پیمایش حدود ۷ کیلومتر، ساعت ۲۱:۵۰ به مصدومی که بر اثر سقوط از ارتفاع در ناحیه مچ پای راست و سر دچار آسیب شده بود، رسیدند.

‌مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان تصریح کرد: مصدوم پس از انتقال به پایین ارتفاعات در نقطه امن، برای ادامه درمان با آمبولانس این جمعیت انتقال و به مرکز درمانی تحویل شد.

‌وی افزود: این عملیات ساعت ۷:۱۵ صبح روز بعد به پایان رسید.

‌مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: شهروندان باید در کوه‌پیمایی اصول ایمنی را جدی بگیرند و در صورت وقوع حادثه، موضوع را در اسرع‌وقت اطلاع دهند.

کد مطلب 6811021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها