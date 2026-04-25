کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند؛ حقوق ها نامتناسب با تورم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در دیدار با اعضای تشکل‌های کارگری و بازنشستگی ضمن تبریک هفته کار و کارگر و همچنین دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، از تلاش‌های بی‌وقفه کارگران به عنوان جهادگران عرصه تولید و معیشت کشور قدردانی کرد. وی با تأکید بر نقش برجسته کارگران در مدیریت کشور، اظهار داشت که کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و جهاد آنها در این عرصه به‌اندازه جهاد در میدان جنگ اهمیت دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به فداکاری کارگران در سخت‌ترین شرایط از جمله زمان بمباران و ناامنی، گفت که بدون تلاش‌های کارگران، نه رزمندگان در میدان جنگ موفق می‌شدند، نه دولت می‌توانست به‌خوبی خدمات خود را انجام دهد و نه دیپلمات‌ها در عرصه بین‌المللی موفق عمل می‌کردند.

وی در ادامه با استناد به آیات و روایات، کار را عبادتی ارزشمند دانست و افزود که کار، نه تنها یک عبادت است بلکه در برخی از روایات، به‌عنوان جزئی از عبادات محسوب می‌شود. این مقام دینی اشاره کرد که پیامبر اسلام (ص) به‌طور ویژه از کارگران تجلیل می‌کرد و حتی دست آنها را می‌بوسید.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد : هم کارگر و هم کارفرما باید صداقت و شرافت در انجام وظایف خود را مدنظر داشته باشند. او افزود که هیچ‌یک از طرفین نباید حقوق طرف مقابل را ضایع کنند و در روز قیامت هر دو طرف باید در برابر خداوند مسئول باشند.

وی در ادامه، از اداره کار انتقاد کرده و گفت که این اداره باید در مواقع اختلافات کاری به‌طور قاطع از حق دفاع کند و در مواردی که حق با کارگر باشد، باید از او حمایت نماید و برعکس اگر حق با کارفرما باشد، حمایت‌های لازم از او صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین به لزوم توجه ویژه به بانوان خانه‌دار اشاره کرد و افزود: کار فقط به مراکز صنعتی و تولیدی محدود نمی‌شود. دولت باید بانوان خانه‌دار را به‌عنوان شاغل در نظر گرفته و حقوق مناسب برای آنها در نظر گیرد.

وی در ادامه به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها در سال جاری اشاره کرده و گفت: این افزایش اگرچه مثبت است، اما به‌تنهایی کافی نیست، چرا که قیمت‌ها در طول سال بارها افزایش می‌یابند. به همین دلیل از دولت خواست که حمایت‌های معیشتی برای کارگران حداقل تا پایان شهریور ماه ادامه یابد و همچنین اعتبارات کارگری دو برابر شود.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و افزود: ما جنایات اسرائیل در جنگ رمضان، از جمله جنایت مدرسه میناب، را به‌شدت محکوم می‌کنیم و همگان باید در برابر این جنایات متحد و همگام باشند.

وی در ادامه به تلاش‌های برخی از مقامات آمریکایی برای ایجاد تفرقه در داخل کشور اشاره کرد و تأکید داشت: مسئولان کشور باید وحدت خود را حفظ کنند. ما یک کشور، یک رهبر و یک مسیر داریم. مردم ایران نیز با بیعت‌های خود نشان داده‌اند که همواره در کنار رهبر معظم انقلاب خواهند بود.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان سخنان خود به کارگران و مردم گفت: کشور ما، کشور امام زمان (عج) است و شما سربازان امام زمان هستید. ان‌شاءالله خداوند شما را در این جنگ اقتصادی یاری کند.