۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

عماد: بازسازی واحدهای خسارت‌دیده جنگ رمضان در اولویت دولت قرار دارد

خمین- مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت گفت: بازسازی واحدهای آموزشی و خدماتی در کشور طی جنگ رمضان، با تمامی ظرفیت‌های اجرایی و پشتیبانی در حال انجام است تا خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد عصر شنبه در حاشیه بازدید از اماکن آسیب دیده خمین در جنگ رمضان اظهار کرد: ایستادگی و وحدت مردم این دیار، نشان‌دهنده پیام قاطع ملت ایران به بدخواهان است.

وی افزود: شهادت در حملات اخیر، معامله‌ای آسمانی است که در آن مؤمن، سرمایه وجودی خویش را با قیمتی گران‌بها مبادله می‌کند.

حجت‌الاسلام عماد تصریح کرد: بی‌سر به شهادت رسیدن، موهبتی الهی و افتخاری بزرگ است که شبیه به ایثار یاران کربلا می‌باشد.

وی ادامه داد: فقدان عزیزانی چون شهید عباسی، گرچه در ظاهر اندوهناک است اما در باطن شکوهی الهی را به همراه دارد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت تاکید کرد: مقاومت مردم خمین در برابر حملات اخیر و خسارت‌های وارده به واحدهای آموزشی، این شهرستان را نمونه‌ای از ستم دشمنان قرار داده است.

وی افزود: خدمات‌رسانی دولت برای حفظ آرامش عمومی در شرایط کنونی، بدون وقفه و کمبود در بخش‌های مختلف ادامه یافت.

حجت‌الاسلام عماد بیان کرد: اگرچه قیمت جان مؤمن بهشت است، شهدای ما با فدای جان خویش، قیمتی فراتر از بهشت را به دست آوردند و اجر صبرشان بی‌کران است.

