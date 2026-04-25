به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد عصر شنبه در حاشیه بازدید از اماکن آسیب دیده خمین در جنگ رمضان اظهار کرد: ایستادگی و وحدت مردم این دیار، نشان‌دهنده پیام قاطع ملت ایران به بدخواهان است.

وی افزود: شهادت در حملات اخیر، معامله‌ای آسمانی است که در آن مؤمن، سرمایه وجودی خویش را با قیمتی گران‌بها مبادله می‌کند.

حجت‌الاسلام عماد تصریح کرد: بی‌سر به شهادت رسیدن، موهبتی الهی و افتخاری بزرگ است که شبیه به ایثار یاران کربلا می‌باشد.

وی ادامه داد: فقدان عزیزانی چون شهید عباسی، گرچه در ظاهر اندوهناک است اما در باطن شکوهی الهی را به همراه دارد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت تاکید کرد: مقاومت مردم خمین در برابر حملات اخیر و خسارت‌های وارده به واحدهای آموزشی، این شهرستان را نمونه‌ای از ستم دشمنان قرار داده است.

وی افزود: خدمات‌رسانی دولت برای حفظ آرامش عمومی در شرایط کنونی، بدون وقفه و کمبود در بخش‌های مختلف ادامه یافت.

حجت‌الاسلام عماد بیان کرد: اگرچه قیمت جان مؤمن بهشت است، شهدای ما با فدای جان خویش، قیمتی فراتر از بهشت را به دست آوردند و اجر صبرشان بی‌کران است.