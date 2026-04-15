۵۱۸۹ واحد مسکونی روستایی کشور در حمله دشمنان آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده در جریان بازدید از اماکن تخریب‌شده و آسیب دیده شهرستان خمین در جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: مناطق روستایی ۱۷ استان در تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی آسیب دید.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ۲۰ اسفند، ۳۸۴ نفر از ساکنان روستایی کشور در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیده‌اند که شامل ۳۰۸ مرد، ۴۲ زن و ۳۴ کودک است و شمار مجروحان نیز ۱۱۸ نفر اعلام شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: پنج‌هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی روستایی کشور در حمله دشمنان آسیب دید که از این تعداد ۲۱۱ واحد به طور کامل تخریب شدند.

کریم زاده گفت: بر اثر تهاجم دشمن ، ۳۷ واحد صنعتی روستایی تخریب، ۴۲۴ واحد صنعتی نیازمند تعمیر و ۴۶۳ واحد تجاری روستایی نیز نیازمند تعمیر هستند.

وی افزود: در بخش کشاورزی و دامداری نیز خسارت‌های گسترده‌ای به‌ثبت رسیده که ۸۵۷ رأس دام سنگین و تعداد زیادی از دام‌های سبک تلف شده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در بازدیدهای واحدهای صنعتی، مسکونی، آموزشی و مذهبی آسیب‌دیده بررسی شده و برای واحدهای تولیدی نیز تسهیلات کم‌بهره در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: لیست واحدهای مسکونی تخریب‌شده توسط فرمانداری‌ها ارائه و فرآیند بازسازی آنها نیز به زودی آغاز می‌شود.