خصوصی سازی به تعطیلی کارخانه ها در مازندران انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله دریابیگی عصر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران، خانه کارگر را جزو خانواده رسانه دانست و اظهارداشت: خبرنگاران شریف ترین، گمنام‌ترین و زحمتکش‌ترین نیروهای جامعه کارگری هستند.

دبیر اجرایی خانه کاروکارگر استان مازندران با بیان اینکه در این استان چهار شعبه خانه کارگر در حال فعالیت است، گفت: تشکیلات خانه کارگر صدای کارگران است و از حقوق این عزیزان دفاع می کند.

وی افزود: کارگران و بازنشستگان کارگری از مشکلات معیشتی رنج می برند و با مشکلاتی از قبیل قراردادها و نبود امنیت شغلی مواجه هستند.

دبیر اجرایی خانه کاروکارگر مازندران با اشاره به تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی سازی در مازندران، اذعان داشت: یأس و نومیدی، فقر، طلاق، فسادو بی بندوباری از نتایج خصوصی‌سازی در مازندران است.

وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی باید تقسیم عادلانه ثروت را بهمراه داشته‌باشد، عنوان کرد: نساجی مازندران که روزی هفت هزار کارگر داشت و پس از خصوصی سازی به حدود ۵۰۰ کارگر رسیده است.

دریابیگی تأکیدکرد: می خواستند نساجی شماره یک را واگذار کنند که ما مخالفت کردیم و اگر روزی این اتفاق بیفتد باید این کارخانه به صاحبان اصلی اش که مردم و کارگران هستند واگذار شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قائم‌شهر، با اشاره به مخالفت تشکیلات کارگری با قانون اصلاح کار، اظهار داشت: اگر بخواهد اصلاحاتی انجام شود باید این اصلاحات به نفع محرومین و کارگران انجام شود و ما خواستار اصلاح ماده ۷ قانون کار و امنیت شغلی کارگران هستیم.

دبیراجرایی خانه کاروکارگر مازندران با اشاره به ششم مهر، روز بازنشستگان گفت: مازندران هزار و ۲۰۰ بازنشسته و مستمری بگیر و ازکارافتاده کارگری دارد که ۶۰ درصد از آنان حداقل حقوق که تقریبا معادل یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است دریافت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در ۸ سال گذشته بی‌ثباتی مطلقی در سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته که تعویض ۸ مدیر در این مدت، نمونه ای از این مشکلات است.

دریابیگی با تشکر از مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی مازندران، تصریح کرد: در دولت گذشته دو بیمارستان مازندران به ناحق به بهداشت و درمان واگذارشد، اما در دولت تدبیروامید، جامعه کارگری صاحب هفت بیمارستان تأمین اجتماعی و بخش قلب بیمارستان ولیعصر قائم‌شهر راه اندازی شده است.

دبیراجرایی خانه کاروکارگرمازندران قانون الزامات را یکی از دستاوردهای مهم که به دستور مقام معظم رهبری انجام شد، دانست و افزود: اجرای برنامه درمان رایگان از امور پسندیده برای کارگران محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گفت: بیش از ۱۰ هزار ستاد انتخاباتی توسط کارگران تشکیل خواهد شد.