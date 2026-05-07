به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر پنجشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری روز مرتع در محل سالن شهید نقاشان اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید به اینکه گرامیداشت این روز فرصتی برای فرهنگ سازی پیرامون حفظ مراتع است، ادامه داد: اجرای باشکوه این مراسم بهانه ای برای تبیین ارزش های مراتع است.

وی خواستار همراهی دستگاه های ذی ربط در برگزاری این رویداد شد و توضیح داد: اهمیت این همکاری از این جا ناشی می شود که مراتع نوعی ثروت ملی که فقط به نسل حاضر متعلق نیست بلکه میراثی که باید برای آیندگان باقی بماند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اینکه اجرای پروژه های بیولوژیک برای ۶۶۶ هکتار مراتع استان پیش بینی شده است، افزود: این عملیات در قالب طرح های کپه کاری و بذر پاشی تعریف شدند.

رهایی با اشاره به اینکه از این میزان کار در ۳۵۰ هکتار مراتع انجام گرفته است، تاکید داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و اتمام فصل زمستان مابقی این عملیات باقی مانده در انتهای فصل تابستان و اوایل پاییز انجام می شود.

وی از همکاری سازمان بسیج سازندگی در اجرای این عملیات تقدیر کرد و افزود: هزینه کرد این پروژه در محل اعتبارات محرومیت زدایی سال گذشته تامین شده است.