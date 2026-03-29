به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستین بعد از ظهر یکشنبه در بازدید پروژه های آبخیز شهر سمنان به بارندگی های اخیر و پیشگیری از خسارات سیل در استان خبر داد و ابراز داشت: با انجام سازه های آبخیز داری ۲۶ میلیون متر مکعب روان آب و سیلاب در استان سمنان مدیریت شده است.

وی مساحت سازه های آبخیز داری را بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در کل استان برشمرد و افزود: این سازه ها به خوبی توانست در مدیریت و مهار سیلاب نقش مهم و اثر گذاری داشته باشد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اینکه عملیات آبخیزداری در ۹۰۰ هکتار حوزه آبخیز استان در حال اجرا است، ابراز داشت: این سازه ها می تواند از بروز خسارت سیلاب ها به زیر ساخت ها پیشگیری کند.

راستین با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد سازه های آبخیز استان طی بارندگی های چند روز گذشته آبگیری شدند، تصریح کرد: به همین منظور مطالعات پیرامون اثر پذیری سازه های آبخیز در دست اجرا است.

وی ادامه داد: علاوه بر کنترل سیلاب انجام آبخیزداری در افزایش آب چشمه ها، قنوات و چاه ها، افزایش رطوبت خاک، ذخیره نزولات جوی، کاهش اثرات خشکسالی و غیره اثر گذار است.