متفکرآزاد: بازسازی پتروشیمی تبریز با اتکا به توان داخلی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله متفکرآزاد روز شنبه با حضور در بخشهای آسیبدیده این مجتمع صنعتی، در جریان حجم خسارتهای وارده قرار گرفت. وی در نشستی با سید نورالله میراشرفی، مدیرعامل و نایبرئیس هیئت مدیره این شرکت، راهکارهای تسریع در احیای کامل واحدهای تولیدی را بررسی کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه این بازدید، ضمن اشاره به تجاوزات اخیر به صنعت پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: مدیران و کارکنان پتروشیمی تبریز با تکیه بر برنامهریزیهای از پیش تعیینشده و سازوکارهای مؤثر مدیریت بحران، توانستند شرایط را تحت کنترل درآورند و روند فعالیت را حفظ کنند. این تجربه نشان داد سرمایه انسانی این شرکت از ظرفیت و توان بسیار بالایی برخوردار است.
نماینده تبریز با تحسین «مدیریت میدانی» مجموعه پتروشیمی تبریز در مواجهه با تعرض دشمن صهیونیستی-آمریکایی، بر حمایت قاطع خود از راهاندازی کامل و هرچه سریعتر بخشهای آسیب دیده این صنعت راهبردی تأکید کرد و خواستار تقویت تعامل برای رفع موانع و توسعه زیرساختهای حوزه پتروشیمی شد.
