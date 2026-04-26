موافقت با استقرار ۱۳ واحد صنعتی درگلستان؛هوای پاک، خط قرمز توسعه استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مهیائی با اشاره به اینکه پرونده ۲۵ واحد صنعتی متقاضی استقرار در استان مورد بررسی قرار گرفت اظهار کرد: با استقرار ۱۳ واحد صنعتی موافقت شد، ۳ پرونده به دلیل مغایرتهای زیستمحیطی مورد مخالفت قرار گرفت و ۹ پرونده دیگر نیز برای انجام بازدیدهای میدانی و بررسیهای تخصصی بیشتر از دستور کار خارج شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد حمایتی کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک اظهار کرد: هدف اصلی این کمیسیون، رفع مشکلات واحدهای صنعتی، کمک به رونق فعالیتهای توسعهای، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است، اما این حمایت باید با رعایت کامل الزامات زیستمحیطی همراه باشد.
مهیائی افزود: تلاش ما این است که تصمیمات اتخاذ شده همزمان به نفع تولید و حفظ محیط زیست باشد، چرا که توسعه پایدار تنها در سایه توجه به هر دو بخش محقق خواهد شد.
وی اظهار کرد: برخورداری از هوای پاک و محیطی عاری از هرگونه آلودگی، از حقوق مسلم و قطعی شهروندان است و نباید به بهانه حمایت از یک واحد تولیدی یا صنعتی، این حق عمومی خدشهدار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تمامی طرحهای صنعتی باید پیش از استقرار، ارزیابی دقیق زیستمحیطی شوند تا ضمن حفظ ظرفیتهای اقتصادی استان، سلامت مردم و منابع طبیعی نیز مورد صیانت قرار گیرد.
نظر شما