۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

موافقت با استقرار ۱۳ واحد صنعتی درگلستان؛هوای پاک، خط قرمز توسعه استان

گرگان-معاون عمرانی استاندار گلستان از موافقت با استقرار ۱۳ واحد صنعتی در گلستان خبر داد و گفت: حمایت از تولید نباید به بهای آسیب به محیط زیست و حقوق شهروندان تمام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مهیائی با اشاره به اینکه پرونده ۲۵ واحد صنعتی متقاضی استقرار در استان مورد بررسی قرار گرفت اظهار کرد: با استقرار ۱۳ واحد صنعتی موافقت شد، ۳ پرونده به دلیل مغایرت‌های زیست‌محیطی مورد مخالفت قرار گرفت و ۹ پرونده دیگر نیز برای انجام بازدیدهای میدانی و بررسی‌های تخصصی بیشتر از دستور کار خارج شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد حمایتی کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک اظهار کرد: هدف اصلی این کمیسیون، رفع مشکلات واحدهای صنعتی، کمک به رونق فعالیت‌های توسعه‌ای، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است، اما این حمایت باید با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی همراه باشد.

مهیائی افزود: تلاش ما این است که تصمیمات اتخاذ شده همزمان به نفع تولید و حفظ محیط زیست باشد، چرا که توسعه پایدار تنها در سایه توجه به هر دو بخش محقق خواهد شد.

وی اظهار کرد: برخورداری از هوای پاک و محیطی عاری از هرگونه آلودگی، از حقوق مسلم و قطعی شهروندان است و نباید به بهانه حمایت از یک واحد تولیدی یا صنعتی، این حق عمومی خدشه‌دار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تمامی طرح‌های صنعتی باید پیش از استقرار، ارزیابی دقیق زیست‌محیطی شوند تا ضمن حفظ ظرفیت‌های اقتصادی استان، سلامت مردم و منابع طبیعی نیز مورد صیانت قرار گیرد.

