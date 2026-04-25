افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در اراضی دیم لرستان با ترویج دانش فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، نداد محمدی‌پور در جریان بازدید از مزارع علوفه دیم شهرستان خرم‌آباد بر اهمیت حرکت به سمت «مدیریت اکوسیستمی» به‌عنوان یک راهبرد نوین در کشاورزی پایدار تأکید کرد.

وی در توضیح این رویکرد نوین، گفت: مدیریت سنتی در کشاورزی اغلب به این شکل است که بذر کاشته می‌شود و بعد از تأمین نهاده‌های موردنیاز و رشد نهایی، محصول برداشت می‌شود، ولی مدیریت اکوسیستمی رویکردی جامع‌تر است. در این روش، به دنبال انتخاب و کشت محصولاتی هستیم که نه‌تنها بازدهی اقتصادی دارند، بلکه در هماهنگی با طبیعت عمل می‌کنند.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در مدیریت اکوسیستمی، محصولاتی را انتخاب می‌کنیم که به حفظ حاصلخیزی خاک کمک کنند، چرخه آب را بهبود بخشند، نیاز به نهاده‌های خارجی مانند کودهای شیمیایی را کاهش دهند و از بقایای گیاهی خود برای غنی‌سازی خاک بهره ببرند. در واقع، با ایجاد یک اکوسیستم پایدار در مزرعه، به تولید محصولاتی سالم‌تر و باکیفیت‌تر دست می‌یابیم و درعین‌حال، منابع طبیعی را برای آینده حفظ می‌کنیم.

محمدی‌پور، افزود: مزارع علوفه دیم، به دلیل اتکا به منابع آبی محدود و شرایط اقلیمی خاص، پتانسیل بالایی برای پیاده‌سازی اصول مدیریت اکوسیستمی دارند. کشت گیاهان علوفه‌ای در این اراضی، به دلیل نقش آن‌ها در بهبود ساختمان خاک، افزایش مواد آلی، جلوگیری از فرسایش، و همچنین تأمین علوفه موردنیاز دام، به طور طبیعی به حفظ و ارتقای سلامت اکوسیستم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی تلاش می‌کند تا با حمایت از کشاورزان و ترویج دانش فنی، سطح زیر کشت و عملکرد این محصولات را در اراضی دیم افزایش دهد. این امر نه‌تنها به تأمین خوراک دام با مدیریت مصرف کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت خودکفایی، پایداری تولید در مناطق دیم و حفظ منابع ارزشمند خاک و آب برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.