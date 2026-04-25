عرضه بیش از هزار تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: بهمنظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی همزمان به تقاضای داخل و خارج از استان از ۲۹ فروردین تا پنج اردیبهشتماه امسال، هزار و ۱۵۷ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.
وی گفت: طی هفته منتهی به پنجم اردیبهشتماه، با کشتار ۶۲۴ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، هزار و ۱۵۷ تن گوشت مرغ گرم روانه بازار مصرف داخل استان شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به روند توزیع روزانه اظهار کرد: میانگین توزیع روزانه گوشت مرغ در داخل استان، با احتساب شش روز کاری، ۱۹۲ تن در روز بوده که نقش مؤثری در تأمین پایدار نیاز مصرفکنندگان و تعادلبخشی به بازار داشته است.
صیادی، تصریح کرد: برنامهریزی دقیق در حوزه تأمین نهادهها، نظارت بر فرایند پرورش و مدیریت کشتار و توزیع، زمینه عرضه مناسب گوشت مرغ را در بازارهای هدف فراهم کرده و روند پایش تولید و توزیع بهصورت روزانه و مستمر ادامه دارد.
